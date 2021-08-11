«حياة كريمة» بقنا.. إنشاء مدرسة بالكوم الأحمر تستوعب 400 طالب

تعمل قيادات المحافظة وعلى رأسها، اللواء، أشرف الداودي، محافظ قنا، على متابعة مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتطوير الريف المصري، وتذليل العقبات التي قد تقف عائقا أمام تنفيذ المشروعات في البنية التحتية كالطرق، ومد شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، والغاز الطبيعي، والاتصالات، مع مراعاة الاشتراطات الفنية التي تحقق المصلحة العامة.

«حياة كريمة» .. تنفيذ المشروعات بملايين قياسية

وقال محافظ قنا في تصريحات صحفية، اليوم، أن أعمال مبادرة حياة كريمة، يجري تنفيذها وفقا للمعايير القياسية وبكفاءة عالية، للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والصحي للأسر المستهدفة، وتحقيق تنمية شاملة بالريف المصري، وتمكين سكانه من الحصول على الخدمات.

حياة كريمة .. مبني جديد لمدرسة الحاج سلام يستوعب 400 طالب

وأضاف «الداودي»، أن آخر جولاته تضمنت متابعة المبني الجديد الملحق بمدرسة «سلام الإبتدائية»، بقرية الكوم الاحمر التابعة لمركز فرشوط، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مؤكدا الانتهاء من المبني بنسبة 100 ٪، ويتكون من خمسة طوابق تضم 9 فصول دراسية تستوعب أكثر من 400 طالب، و5 حجرات إدارية ودورات مياه مخصصة للبنين فقط وأخرى للبنات وثالثة لأصحاب الهمم من ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى غرفة لمصادر المعرفة ومعمل، لافتا إلى أن التكلفة الإجمالية تقدر بحوالي 3 ملايين و800 ألف جنيه.

حياة كريمة .. إنشاء مدارس جديدة بقنا

وأشار إلى اهتمام المحافظة بالتوسع في إنشاء المدارس الجديدة بما يساهم في حل مشكلة المدارس التي تعمل بنظام الفترتين الصباحية والمسائية، وخفض نسبة الكثافة الطلابية داخل الفصول الأمر الذي يساعد على خلق مناخ جيد للطلاب وللقائمين علي العملية التعليمية في المدرسة.