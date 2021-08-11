السيطرة على حريق في ثلاجة لحفظ الفاكهة بالقناطر دون إصابات

تمكنت أجهزة الحماية المدنية بمحافظة القليوبية من السيطرة على حريق شب في ثلاجة لحفظ الفاكهة بمدينة القناطر الخيرية، مساء اليوم الأربعاء، وتجري حالياً أعمال تبريد موقع الحريق، بمعرفة رجال الإطفاء والحماية المدنية، بعد الدفع بـ3 سيارات إطفاء إلى محل الواقعة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لإجراء معاينة تصويرية لمكان الحادث، وبيان سبب الحريق، وطلب تحريات المباحث، وتشكيل لجنة لفحص المكان وبيان ترخيصه واستيفاء شروط الحماية المدنية من عدمه.

الدفع بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق ثلاجة القناطر

تلقت أجهزة الامن بالقليوبية إخطاراً من عمليات الحماية المدنية، بنشوب حريق في ثلاجة لحفظ الفاكهة بجوار مصنع الورق، بجوار السكة الحديد في مدينة القناطر الخيرية.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى محل البلاغ، وجرى الدفع ب3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، ومنع امتداد النيران إلى الأماكن المجاورة، ويجري حالياً تبريد الموقع، واتخاذ الإجراءات القانونية، وفحص الحريق لمعرفة أسبابه.

تشكيل لجنة لمعرفة أسباب حريق ثلاجة القناطر

وقرر مجلس مدينة القناطر الخيرية، برئاسة اللواء محمد سالم، رئيس المجلس، تشكيل لجنة لفحص أوراق الثلاجة، محل الواقعة، وبيان ترخيصها من عدمه، وتوافر شروط الحماية المدنية والحريق بالموقع، وسؤال مالكها عن التراخيص والأوراق الخاصة بتشغيل الثلاجة.

وتمكنت أجهزة الحماية بمحافظة القليوبية، في وقت سابق، من السيطرة على حريق شب في شقة سكنية بأحد العقارات في منطقة النزهة بمدينة العبور، دون خسائر بشرية، حيث تبين أن الحريق نشب في الطابق الأول من العقار المكون من 4 أدوار، وأتت النيران على بعض محتويات الشقة، وتبين أنه نتيجة ماس كهربائي بشاشة التليفزيون.