ندب المعمل الجنائي لمعاينة حريق مصنع الفايبر في القناطر الخيرية

شهدت قرية أبوالغيط مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، اليوم نشوب حريق في مصنع للفايبر، دون خسائر في الأرواح أو إصابات حيث التهمت النيران المصنع وتمكنت أجهزة الحماية المدنية من السيطرة على الموقف دون امتداد النيران للمصانع والمناطق المجاورة، ويجرى تشكيل لجنة لبحث ملف المصنع وتراخيصه وتحديد أسباب الحريق وملابساته.

فيما أوضح مصدر أمني أن المصنع غير مرخص، بينما يجري التأكد من الترخيص من عدمه من قبل الوحدة المحلية.

النيابة تقرر ندب المعمل الجنائي لمعاينة حريق مصنع فايبر القناطر

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في حريق مصنع فايبر بالقناطر وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لفحص الحريق وتحديد ملابساته واستدعاء صاحب المصنع لسؤاله، وطلب تحريات المباحث حول الحريق ومدي تغطية المصنع بشبكة الإطفاء والحماية المدنية، وتشكيل لجنة لفحص تراخيص المصنع من الوحدة المحلية.

بلاغ بنشوب حريق في مصنع فايبر بالقناطر

وكان اللواء حاتم الحداد، مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، قد تلقى إخطارا من العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بمصنع للفايبر بمنطقة أبو الغيط بالقناطر الخيرية.

وجرى إخطار اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، وعلى الفور انتقل العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية، والعقيد هيثم شحاته وكيل الحماية، ورجال الحماية لموقع الحريق مع الدفع بـ 8 سيارات إطفاء، وتمت السيطرة على الحريق دون خسائر بالأرواح وتم منع امتداد النيران للمصانع المجاورة فيما عاينت لجنة من مجلس المدينة المصنع، وطلبت ملف المصنع من الوحدة المحلية لمعرفة وجود تراخيص له من عدمه.

التحريات والمعاينة في حريق مصنع فايبر بالقناطر الخيرية

وبالفحص والمعاينة، تبين أن الحريق نشب بمصنع للفايبر بمنطقة أبو الغيط بالقناطر الخيرية، وأن المصنع مقام على مساحة 500 متر مربع، ومكون من دور أرضي وطابقين علويين، كما أن الحريق نشب بالمصنع كله، ولا توجد خسائر بالأرواح، كما أنه يوجد بجواره منزل من الجهة اليمنى ومصنع من الجهة اليسرى، ونجح رجال الحماية في منع امتداد النيران لهما، فيما أمرت نيابة القناطر بانتداب المعمل الجنائي لبيان أسباب الحريق.