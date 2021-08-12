«العربي الأوروبي لحقوق الإنسان»: تقارير العفو الدولية تفتقد المصداقية

أكد أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، اعتراض المنتدى على آلية عمل منظمة العفو الدولية، مشيرا إلى أن مجموعة التقارير الأخيرة التي أصدرتها المنظمة بخصوص أوضاع حقوق الإنسان في مصر خلال الفترة الأخيرة، أفقدتها جزء كبيرًا من الحيادية والنزاهة.

وأضاف «نصري»، خلال مداخلة هاتفية، مع برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على شاشة «الحياة»، أن تلك التقارير كان الهدف منها تسليط الضوء على السلبيات فقط، بغرض تشويه سمعة مصر أمام المجتمع الدولي.

وأعرب رئيس المنتدى العربي الأوربي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، أنه يتمني أن تتعامل وسائل الإعلام المحلية مع تلك التقارير بشكل جدي، حتى لا تقدم هذه المنظمة على إصدار مثل هذه التقارير المغلوطة مرة أخرى.

«نصري»: تقارير المنظمات الحقوقية يجب أن تستند إلى مصادر موثقة

وأشار إلى أن وسائل الإعلام المصرية يجب أن تعمل على توصيل صورة مصر الحقيقية إلى كل دول العالم، منتقدًا استعانة بعض وسائل الإعلام بتقارير تلك المنظمة التي تهاجم مصر وتصدرها عبر شاشتها.

وشدد أن وسائل الإعلام المحلية يجب أن تحصل على تقاريرها ومعلوماتها من قبل المنظمات المختصة بالأساس، التي تتمتع بالحيادية والموضوعية وتنقل الصورة الكاملة، ولا تركز فقط على الجوانب السلبية وتسلط عليها الضوء وتبرزها.

ونبه «نصري»، إلى أنه من المفترض على أي منظمة دولية تصدر تقارير حقوقية أن تدعم هذه التقارير بشهادات حية وحقيقية ومصادر موثقة، ولا يصح أن تصدر تقارير حقوقية تخص شأن أي بلد دون أن تكون مدعومة بهذه الضمانات.