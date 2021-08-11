العرض الخاص لفيلم موسى يتصدر الترند وأمير كرارة يصفه بـ«مارفل الغلابة»

بحضور عدد كبير من الفنانين أقيم مساء أمس العرض الخاص لفيلم موسى بطولة إياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وأسماء أبو اليزيد وعديد من ضيوف الشرف، ومن ردود الفعل الإيجابية لأبطال العمل كان أمير كرارة والذي وصف الفيلم بـ«مارفل الغلابة»، قائلا: «لما بيتر ميمي في الأول كان بيكلمني عن حلمه إنه يعمل عالم سينمائي مصري عربي.. بصراحة في البداية كنت واخد الموضوع بهزار و مارفل الغلابة والجو ده . بس بعد ماشوفت فيلم موسى أول مرة .. عايز أقولكم إنكوا هتشوفوا حاجة أول مرة تتعمل في مصر والشرق الأوسط، وشغل يشرف أي حد واستعدوا لعالم سينمائي عربي، استنوا ملاك الموت ليفل تاني للوحش».

النجوم يشاركون في العرض الخاص لـ«فيلم موسى»

وأقيم العرض الخاص لفيلم موسى داخل أحد سينمات منطقة الشيخ زايد بحضور عدد كبير من الفنانين من بينهم هنا الزاهد وعلي ربيع وأحمد الشامي وسليمان عيد وأوس أوس ومحمد ثروت ومحمد محمود عبد العزيز الذي حضر لمساندة شقيقه كريم، وحضر أيضًا بسنت صيام وصبري فواز ومايان السيد.

فيلم موسى وعلاقته بمارفل

وتحدث أبطال العمل على «الريد كاربت» عن الفيلم وطبيعته، وقال الفنان إياد نصار إن الفيلم ينافس المحتوى الخارجي مثل أفلام «مارفل»، وأن الفيلم سيكون عبارة عن بداية لعالم يسمى «عالم موسى»، وأنه من الأفلام المهمة للغاية لأنه أول فيلم يوجد به روبوت حقيقي مصنع بعيدًا عن الجرافيك، مشيرًا إلى أنه يوجد به الكثير من التقنيات الحقيقية، «الفيلم سيكون مسلط للشباب المصري، لكى يكون لديهم عالم من الأفلام وسلسلة من الأفلام التي يحبونها».

وكان من الملفت في العرض الخاص ظهور الفنان علي ربيع بعد كتب كتابه بيومين، قائلا:« سيقيم زفاف خلال الأيام القادمة، ولكنه لم يقرر حتى الآن الموعد الذي يقيم به الزفاف».