كريم محمود عبد العزيز عن فيلم موسى: «أتمنى تعبنا يوصل للناس»

يخوض الفنان كريم محمود عبد العزيز تجربة فنية جديدة يتم تقديمها في السينما المصرية للمرة الأولى من خلال فيلم «موسى»، والذي يقدم فيه تجربة الروبوت.

وعن الفيلم، قال كريم محمود عبد العزيز، لـ«الوطن»، إن «فيلم موسى تجربة مختلفة كانت متعطلة كثيرا بسبب جائحة كورونا».

وأضاف عبد العزيز قائلا «الفيلم ده تعبنا فيه جدا وأتمنى إن التعب ده يوصل للناس والفيلم يعجبهم».

وتابع كريم محمود عبد العزيز «الفن لازم يكون فيه مخاطرة علشان تقدر تقدم تجربة جديدة وفيلم موسى هو تجربة جديدة ولكن أنا متفائل بيها إنها هتفتح مجال جديد في السينما».

فيلم موسى

يذكر أن فيلم موسى هو بطولة الفنان كريم محمود عبد العزيز وإياد نصار وأسماء أبو اليزيد وسارة الشامي وصلاح عبد الله ومحمد جمعة ومحمود حافظ وعدد آخر من الفنانين، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف منهم صبرى فواز وأحمد العوضي وأمير كرارة وهو من إخراج بيتر ميمي.

يذكر أن الفنان كريم محمود عبد العزيز كان قد احتفل بالعرض الأول لفيلمه الجديد موسى وسط حضور عدد من الصحفيين والإعلاميين.

فيلم موسى

كما حضر العرض الخاص جميع أبطال الفيلم ومنهم كريم محمود عبد العزيز وإياد نصار وأسماء أبو اليزيد وسارة الشامي وعدد آخر من الفنانين بالإضافة الى مخرج العمل بيتر ميمي.

وأيضا عدد من الضيوف الذين حرصوا على تهنئة أبطال العمل ومنهم نضال الشافعي وهنا الزاهد وعلي ربيع.