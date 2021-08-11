معلومات عن فيلم «موسى» لكريم محمود عبد العزيز قبل طرحه في السينمات

يستعد الفنان كريم محمود عبد العزيز لطرح فيلمه الجديد «موسي»، اليوم الأربعاء، فى جميع دور العرض، ليبدأ المنافسة مع باقي الأعمال الفنية الموجودة حاليا فى السينمات.

كريم محمود عبد العزيز يستعد للقاء الجمهور

وقبل عرض الفيلم ترصد «الوطن»، أهم المعلومات الخاصة عن العمل، فهو من بطولة مجموعة من الفنانين منهم: الفنان كريم محمود عبد العزيز وإياد نصار وأسماء أبو اليزيد وسارة الشامي ومحمد جمعه وصلاح عبد الله وصبرى فواز ومحمود حافظ، بالإضافة إلى عدد أخر من الفنانين ومن إخراج بيتر ميمى.

تدور فكرة فيلم موسي حول طالب فى كلية الهندسة يسعي لصناعة روبوت ليساعده فى الحصول على حقه ممن قتل أبيه وبعد ذلك يتطور الأمر ليصبح يستخدمه فى الانتقام من مرتكبى الجرائم فى حق البشر.

ويعد فيلم موسي، أول تجربة سينمائية فى مصر يتم استخدام الروبوت فيها بتقنيات عالية أشبه بأفلام مارفيل العالمية ومختلفة عن التجارب السابقة فى عدد من الأفلام المختلفة .

كما سيظهر خلال أحداث الفيلم عدد من ضيوف الشرف، منهم أحمد العوضي وأحمد حاتم وأمير كرارة، حيث يكون ظهور الفنان أمير كرارة فى أخر مشهد في الفيلم ليتم الإعلان من خلاله عن الجزء الثانى من العمل وهو فيلم «ملاك الموت» الذي سيقدمه كرارة خلال الفترة المقبلة.

فيلم «اطلعولى برا»

يذكر أن فيلم موسي يعود من خلاله الفنان كريم محمود عبد العزيز بعد غياب دام لثلاث سنوات، حيث أن أخر أعماله السينمائية التى قدمها فيلم «اطلعولى برا» والذي شارك فى بطولته بجانب بيومى فؤاد وخالد الصاوى وأحمد فتحى وملك قورة وأشرف عبد الباقي وايهاب فهمى وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف طارق الأمير وفادى أبو السعود وإخراج وائل إحسان.