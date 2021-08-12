حظك اليوم برج الجدي الخميس 12-8-2021 مهنيا وعاطفيا

يعشق مواليد برج الجدي الهدوء والانطلاق في الأماكن المفتوحة لأنها تشعرهم بالحرية والطاقة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجدي مهنيا

رغم معاكسة القمر في منزل العمل من الممكن أن تحصل على التقدير إذا كنت مستعدا لإعطاء مزيد من العناية لعملك.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيا

قد تميل اليوم للعصبية ومن المهم أن تتحكّم في انفعالك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة ليلى علوي، ويوافق تاريخ ميلادها 4 يناير.