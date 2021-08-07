حظك اليوم برج الجدي السبت 7-8-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج الجدي بالعقلانية ودائما ما يتخذ قرارات سليمة كما أنه يحب العائلة كثيرا، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجدي مهنيا

القمر بمنزل المدخرات يمدك بالحكمة.. تحسن التصرف وتتيسر سبل الوصول لزيادة مكاسبك.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيا

تبدو اليوم أكثر استعدادا للتسامح مع الآخرين، وتقترب بلطف من الطرف الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان أحمد سعيد عبدالغني، ويوافق تاريخ ميلاده 10 يناير.