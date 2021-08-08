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حظك اليوم برج الجدي الأحد 8-8-2021 مهنيا وعاطفيا

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الوطن
12:46 ص | الأحد 08 أغسطس 2021
حظك اليوم برج الجدي الأحد 8-8-2021 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج الجدي الأحد 8-8-2021 مهنيا وعاطفيا

تتصف أنثى برج الجدي بالقدرة العالية على التحكم في النفس وتوجيه تصرفاتها لتنفيذ الصواب، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجدي مهنيًا

القمر الجديد وزحل متنافران في منزل المال، وعليك أن تتمهل في خطواتك المهنية وفي شؤونك المالية.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيًا

من المهم اليوم أن تتحرك وتتكلم بحذر وأن تتأنى في إعطاء وعود أو رد.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة ياسمين عبد العزيز، ويوافق تاريخ ميلادها 16 يناير.

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