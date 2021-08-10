رامي رضوان يروي تفاصيل مشاجرات بجنازة دلال عبد العزيز: واحد مسك شومة

كشف الإعلامي رامي رضوان عن عدد من المشاجرات غير اللائقة التي حدثت خلال تشييع جنازة الفنانة دلال عبد العزيز، موضحًا أن أحد من كانوا يريدون تصوير هذه اللحظة استخدم «شومة».

مشاجرات وعنف

وقال «رضوان» في برنامجه «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، مساء الثلاثاء، إن توثيق الأحداث أمر مهم، خاصة توثيق جنازات الفنانين الكبار، ولكن يجب التعامل بإنسانية مع الحدث، مشيرًا إلى أنه أثناء نقل الجثمان من المستشفى إلى المسجد كانت ستحدث «أكثر من حادثة بسبب التصوير»، حيث إن السيارة كان زجاجها أسود، وحاولوا الاقتراب منها بشدة لالتقاط الصور من داخلها، مضيفا: «لما روحنا المقابر هل من العقل أن يحدث عنف وتعدي وخناقات!.. يا جماعة احترموا اللحظة والظروف، وعلى مستوى المواطنين فإن لعنة التريند أصبحت مسيطرة على الناس، وبعض المواقع قالت إنه ألقى هاتف صحفية، وهي ليست صحفية».

مشادة بين رامي رضوان وسيدة

وروى الإعلامي تفاصيل هذه الواقعة، وقال: «أنا خارج من المدفن وبمر من البوابة عشان آخد العزاء، ومعرفتش أخرج، ولقيت ست بتزقني وعايزة تدخل جوه، عشان بتحب دلال عبد العزيز، وعايزة تخش تقرا ليها الفاتحة، فقولتلها مفيش مكان جوه، فقالت لي خلاص، وبعدها التفت في اتجاه آخر لقيتها طلعت التليفون وعايزة تاخد أي لقطة من جوه، وبطريقة لا إرادية شديت التليفون وألقيته على الأرض وقلت لها حرام عليكم واحترموا اللي إحنا فيه، ومشيت عشان آخد العزاء، ولقيتها قدامي فذهبت وتحدثت معها وقلت لها: اعذريني، ولكن ما يصحش اللي حصل، وأنا آسف ولازم تقدري الموقف، فردت عليّ وقالت: حصل خير ومحصلش حاجة يا ابني، وخلال الزحام حدثت مشاجرات لأن فيه ناس مش محترمة الموقف والظروف القاسية التي نعيشها».

مشاجرة مع أحد الصحفيين

وأشار إلى أن أحد الصحفيين صعد فوق المقابر لتصوير هذه اللحظة، وعندما أخذ منه أحد الأشخاص الكاميرا، أحضر «شومة» ليضربه.

رسالة شكر لمن احترموا الجنازة

وكرر الإعلامي رسالة شكر إلى كل المواطنين والصحفيين الذين التزموا أثناء التغطية، معربًا عن شكره أيضا لنقابة المهن التمثيلية، مناشدًا الهيئات الإعلامية ضبط عملية تصوير الجنازات، لاحترام خصوصية وهيبة وحرمة المتوفى، وأهله وهذا أمر ليس مستحيلا ويمكن أن يحدث.