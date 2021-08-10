رامي رضوان يعرض صورة تظهر وجهي سمير غانم ودلال عبدالعزيز من زاويتين مختلفتين

عرض الإعلامي رامي رضوان، صورة أرسلها له أحد المتابعين، يمكن رؤيتها من زاويتين مختلفتين، إحداهما تُظهر وجه الفنان سمير غانم، والثانية تُظهر وجه الفنانة دلال عبد العزيز.

وأضاف «رضوان»، في برنامجه «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، مساء الثلاثاء، أن هذه الصورة بديعة ويشكر صاحبها «الأستاذ ويليام»، مشددًا على أنه تواصل مع صاحبها وطلب أن يشتريها منه، ولكن صاحبها رفض، وقال له إنها أبسط شيء يمكن أن يقدمه للأسرة، معلقًا: «نسعد باقتناء هذه اللوحة الجميلة، وأنا بشكره جدًا جدًا عليها».

وجدد الإعلامي انتقاده إلى الصحفيين الذين لم يراعوا ظروف الحدث، وتسببوا في مشاجرات أثناء الجنازة، مشددًا على أنه لا يعارض تصوير جنازة المشاهير، ولكن يجب على الصحفيين أن يراعوا الظروف الإنسانية التي تمر بها الأسرة، مشيرًا إلى أن أحد الصحفيين صعد فوق المقابر لتصوير هذه اللحظة، وعندما أخذ منه أحد الأشخاص الكاميرا، أحضر «شومة» لكي يضربه.