رامي رضوان: ادعوا لـ«إيمي ودنيا» بعد رحيل سمير غانم ودلال عبد العزيز

كشف الإعلامي رامي رضوان، عن حالة الفنانة دنيا سمير غانم، وشقيقتها الفنانة إيمي، بعد رحيل والديهما الفنان سمير غانم، والفنانة دلال عبدالعزيز، مطالبًا الجماهير بالدعاء لهما.

وقال «رضوان» في برنامجه «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، مساء الثلاثاء: «نطلب منكم الدعاء بالرحمة والمغفرة لسمير غانم، ودلال عبد العزيز، واذكروا في دعائكم دنيا وإيمي، ربنا يثبتهم ويصبرهم، ويدخل السكينة في قلوبهم وعقولهم، وهذا موجود، ولكن ندعوا أن يثبتهما الله أكثر لأن المصاب كبير، وهم أسرة فنية مترابطة جدًا».

وتابع: «ربنا يقدرني ويقدر حسن الرداد، أن نملأ ولو جزء في حياتهم ونقف جنبهم، وتمر هذه المحنة بسلام، وربنا يجعلها آخر الأحزان».

وأشار إلى أنه ظهر على الهواء في حلقة اليوم، ربما لكي يهرب من الحزن الذي يعيشه، وأيضًا هناك واجب عليه للظهور لجماهير البرنامج، لأنه يعتبرهم جزءًا من الأسرة.