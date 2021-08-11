إصابة بشرى بفيروس كورونا رغم حصولها على الجرعة الأولى من اللقاح

أعلن سليم عمرو هيكل، زوج الفنانة بشرى، إصابتها بفيروس كورونا المستجد رغم حصولها على الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا، وكتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «الحمد لله على كل شيء، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ربنا يقومك بالسلامة من مرض كورونا اللعين وادعولها بالشفاء العاجل.. خلي بالكم من الموجة الرابعة».

بشرى ولقاح كورونا

وكانت بشرى حصلت، منذ عدة أشهر، على الجرعة الأولى من لقاح كورونا، كما أنها تعاني من حساسية على الصدر، ما يجعل هناك صعوبة في التنفس، وكانت بشرى تصور المشاهد الأخيرة لها في فيلمها الجديد «معالي ماما»، الذي تعود به إلى السينما، وهو من نوعية الأفلام الكوميدية الاجتماعية.

عودة بشرى للسينما

وقالت بشرى على فيلم "معالي ماما" لــ"الوطن" إن الفيلم يوجد به بهجة، والفيلم تدور أحداثه حول علاقة الأم بأبنائها وخاصة إذا كانت هذه الأم عاملة ولها عملها الخاص بجانب الأعمال الفنية مما يجعل هناك مواقف كوميدية بين الأم وأبنائها، وقالت بشرى أيضا إن الموضوع ليس كوميديا فقط ولكنه يوجد به صراعات ويوجد به الكثير من الأحداث التي جعلتها توافق على السيناريو فور قراءته.

وأضافت بشرى في تصريحاتها أن مهرجان الجونة السينمائي عطلها عن أداء واجبها كممثلة وأخذ من عمرها 5 سنوات كاملة، ولكنها عادت مؤخرا في رمضان الماضي بمسلسل "الاختيار2" مع إياد نصار وكريم عبد العزيز وأحمد مكي ونالت الكثير من الإشادات عليه، وقالت بشرى إن المسلسل يعتبر من أهم أعمالها لأنه يمثل فترة حقيقية في حياة مصر عاشها وعاصرها الجميع.

ومن المقرر أن تعود بشرى مرة أخرى إلى التحضير للدورة الجديدة من مهرجان الجونة السينمائي المقرر إقامته شهر أكتوبر المقبل.