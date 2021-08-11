3 قوافل طبية لتطعيم العاملين بميناء دمياط ضد فيروس كورونا

استقبلت هيئة ميناء دمياط، اليوم الأربعاء، ثلاث قوافل طبية قادمة من مديرية الصحة بدمياط، وذلك لبدء تطعيم العاملين بالميناء باللقاح المضاد لفيروس كورونا، حيث يتم التطعيم على عدة مراحل بالإدارات المختلفة، لضمان حسن سير وانتظام العمل وعدم تأثره، كما تم توفير عدة أماكن لاستقبال العاملين، وتجهيزها بكافة المستلزمات والتجهيزات المساعدة للقوافل الطبية، مع مراعاة التباعد المكاني، واتخاذ الإجراءات الاحترازية.

وقد وجه رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط بتوفير وسائل المواصلات اللازمة لنقل العاملين من أماكن عملهم إلى الأماكن المخصصة للتطعيم وعودتهم.

وعقد اللواء بحري وليد عوض، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، اجتماعه الدوري مع العاملين، وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، ومراعاة التباعد المكاني، بحضور كل من نائب رئيس مجلس الإدارة، وقيادات الهيئة، وعدد من العاملين.

بدأ الاجتماع بعرض فيلم تسجيلي من إعداد المركز الإعلامي للهيئة، تناول آخر الأحداث والإنجازات خلال الفترة الماضية، ثم استعرض رئيس مجلس الإدارة أهم المستجدات الأخيرة خلال كلمة بدأها بتهنئة العاملين بمناسبة العام الهجري الجديد.

وأكد رئيس الهيئة على ضرورة تضافر الجهود لاستمرار نجاح منظومة العمل داخل الميناء، مثمناً المساندة الكبيرة التي يقوم بها وزير النقل، المهندس كامل الوزير، لجهود الميناء فى تنفيذ كافة المشروعات الجارية والمستقبلية، مثل محطة الحاويات الجديدة «تحيا مصر 1»، ومشروعي تطوير ورفع كفاءة حاجز الأمواج الشرقي، وإنشاء حاجز الأمواج الغربي الجديد، ومشروع تزويد وحدات الخدمات البحرية بـ4 قاطرات جديدة، بقوة شد 60 طناً، ومشروع تطوير الممر الملاحي للوصول بالعمق الخاص به إلى 18.5 متر، ومشروع إنشاء محطة جديدة متعددة الأغراض «تحيا مصر 2».

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس هيئة ميناء دمياط الشكر لجميع العاملين، وطالبهم ببذل المزيد من الجهد والعمل الجاد لتحقيق المزيد من التقدم للميناء.