«التنمية المحلية»: توفير 85% من الأراضي المطلوبة لمشروعات «حياة كريمة»

أشاد الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصري، فذكر أنه جرى توفير 85% من الأراضي المطلوبة -سواء من أملاك الدولة أو تبرعات المواطنين- للمشروعات الخاصة بالمبادرة، كما جرى التأكيد على ضرورة الالتزام بالتوجيهات الرئاسية بعدم توفير أراض زراعية للمشروعات إلا للضرورة القصوى.

حالة وحيدة يجوز فيها استخدام الأراضي الزراعية في المشروعات

وأضاف «قاسم»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «اليوم»، الذي يُعرض على شاشة «دي إم سي»، أن الحالة الوحيدة التي يمكن استخدام الأراضي الزراعية في المشروعات هي إنشاء محطات الصرف الصحي، ويجري البت في طلبات التخصيص خلال 48 ساعة فقط من تقديم الطلب، كون اللجنة منعقدة على مدار الساعة حتى الانتهاء من كل الإجراءات الخاصة بالتوثيق.

تنفيذ 20% من مشروعات «حياة كريمة» بالمرحلة الثانية

وأشار مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إلى أن مشروعات «حياة كريمة»، تعود بالنفع العام على جميع المواطنين وسيجري اتخاذ الإجراءات التي تمنع تبوير الأراضي الزراعية، لافتا إلى أن 20% من مشروعات المرحلة الثانية من «حياة كريمة» جرى إنجازها، وجار استكمال الأعمال.

«حياة كريمة» درة المشروعات في مصر

وأردف «قاسم» أن كل الوزارات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والمقاولين يعملون وينسقون لإتمام المشروعات في المخصص الزمني لكل المشروعات، كما أن هناك بعض المشروعات في بعض المناطق شارفت على الانتهاء مثل مجمعات الخدمات والفصول التعليمية ورفع كفاءة الطرق، الجميع يعمل على الأرض للإنجاز لأن مشروع حياة كريمة هو درة المشروعات في مصر.