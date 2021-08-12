نجل الكفراوى عن إطلاق اسم والده على أحد المحاور: الأمر أثلج صدرنا

قال المهندس عبد العزيز حسب الله الكفراوي، نجل الراحل حسب الله الكفراوي، إن مصر كانت تحتفل بالإنجازات الرياضية الفترة الماضية أثناء أولمبياد «طوكيو 2020»، موضحًا أن القيادة السياسية حريصة على ترسيخ معاني كثيرة من المواطنة وتكريم كل مصري اجتهد وأخلص وحافظ على الوطن، مشيرا إلى أن الدولة أطلقت أسماء حسب الله الكفراوي والفنان سمير غانم، على الكباري والمحاور لأن كلا منهما كان بطلا، ««بشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي لأن الأمر أثلج صدرنا».

حسب الله الكفراوي وموقفه من السياسة

وأضاف «الكفراوي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر»، المذاع على فضائية «cbc» ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، اليوم الأربعاء، «كنت بقول لبابا متدخلش في العراك السياسي قبل 30 يونيو، قالي أنا 80 سنة ومش مستني حاجة من الدنيا، وقالي أنت هتخاف عليا أنا طول عمري في ميادين القتال ومتخفش عليا، والحمدلله إني عشت عشان أشوف التكريم ده، ياشباب مصر ضحوا بعمركم من أجل وطنكم، مصر تستحق الكتثر منكم».

السيسي يكرم رموز مصر

وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، اسم الراحل حسب الله الكفراوي على أحد محاور القاهرة، بعد أن أفنى المهندس الراحل عمره في بناء المدن الحديثة، التي وفرت «سكن كريم» للمصريين بعد أيام قليلة من وفاة المهندس عن عمر 91 عام.

سيرة حسب الله الكفراوي في المناصب المختلفة

وتولى حسب الله الكفراوي منصب وزير التعمير والمجتمعات العمرانية من عام 1986 إلى 1991، و وزير الزراعة واستصلاح الأراضي منذ عام 1980 إلى 1984 وتولى أيضًا منصب محافظ دمياط في عام 1976 في عهد الرئيس الأسبق بطل الحرب والسلام الراحل محمد أنور السادات.