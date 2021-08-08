نجل الوزير الراحل حسب الله الكفراوي: الدولة حققت أحلامه بتنفيذ مشروعاته

كشف الدكتور عبدالعزيز الكفراوي، ابن الوزير الراحل حسب الله الكفراوي، تفاصيل الأيام الأخيرة في حياته، قائلا «الراحل كان في غاية في السعادة والرضا بالمشروعات الكبيرة التي قامت بها الدولة وأكملت خطاه وعن دراسات ابتدا فيها وانتهى قبيل خروجه من الوزارة في عام 1994».

وأضاف «الكفراوي»، خلال اتصال هاتفي بالتلفزيون المصري، «معظم المشروعات التي نرى اليوم جزءا كبيرا منها تم تحقيقه على يد تلامذته المحترمين الذين يجب أن نفتخر بهم، ولا سيما الدكتور مصطفى مدبولي والدكتور عاصم الجزار، وكانوا في سنة 1994 في جهاز بحوث البناء من الباحثين الذين عملوا في هذه المشروعات».

وتابع: «فخر لينا أن نرى كل الرؤى المستقبلية لمصر تتحقق اليوم، إذ أنه فكر في إنشاء مركز مارينا العلمين السياحي ليكون امتدادا للإسكندرية وصالح للمعيشة طوال العام، ودعم هذا الأمر بترعة مدينة الحمام الممتدة خلف العلمين، وهو يأمل في أن يتحول الساحل الشمالي لإسكندرية جديدة».