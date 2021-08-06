عاجل.. تشييع جنازة حسب الله الكفراوي من مسجد المشير طنطاوي بعد قليل

تُشيع، بعد قليل، جنازة المهندس حسب الله الكفراوي وزير الإسكان الأسبق عقب صلاة الجمعة من مسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس.

الكفراوي، الذي بحسب تصريحات نجله عبد العزيز وافته المنية ظهر أمس أثناء تواجده في الساحل الشمالي عن عمر ناهز 91 عاماً، عُرف بأنه الأكثر من بين أقرانه الذي ظل على رأس وزارة الإسكان على مدار تاريخها، حيث تقلد المنصب منذ 1977 حتى نهايات عام 1990، ليحصل على لقب «أبو المدن الجديدة».

ابن دمياط صاحب نهضة «المدن الجديدة»

هو من مواليد دمياط 22 نوفمبر من العام 1930، حصل على وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى، فضلا عن وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، كونه صاحب النهضة في بناء المدن الجديدة في مصر

في آخر حوار صحفي له أجراه، قبل نحو 11 شهرا مع «الوطن»، تحدث الكفراوي عن رحلة بناء المدن الجديدة في مصر للخروج من كثافة العمران في الدلتا، قائلًا إنه قرر أن يستغل مساحة مصر في البناء والتوسع العمراني، وعرض مشروعه على الرئيس الأسبق محمد أنور السادات وبدأ العمل في إعمار المناطق غير المستغلة وإنشاء المدن الحديدة، لكن الحظ لم يحالف الرئيس السادات قبل أن يكمل المشروع الذي وصفه الكفراوي بأنه كان مشروع حياة أنور السادات، واستكمل المشروع في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، قائلًا «بدأنا بمدينتي العاشر من رمضان و6 أكتوبر ثم ميناء دمياط وتعمير سيناء والساحل الشمالي وسوق العبور».

في حواره مع «الوطن»، كشف الكفراوي عن أن علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق طلب منه 1000 فدان في منطقة الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، فرد عليه، قائلًا «والريس مبارك عارف بالطلب دة»، ليرد عليه علاء مبارك بحسب رواية الكفراوي، بأن الرئيس لا يعلم، وحينها رفض الطلب.