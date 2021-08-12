عمرها 9 سنوات.. تطورات حالة طفلة تعرضت لنزيف حاد أثناء ختانها على يد مسعف

كشف الدكتور محمد زكي الدهشوري، عميد كلية الطب جامعة أسوان، رئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة أسوان، تفاصيل تعرض طفلة لنزيف حاد بعد إجراءها عملية ختان على يد مسعف.

وذكر «الدهشوري» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «التاسعة»، مع الإعلامي يوسف الحسيني، الذي يُعرض على شاشة «التليفزيون المصري»، أن هناك مسعفا أجرى عملية الختان لطفلة، رغم أنه مُجرم قانونًا، فضلًا عن أنه لا يمتهن مهنة الطب، الأمر الذي أصاب الصغيرة بنزيف حاد.

تحويل المُسعف وأسرة الطفلة للنيابة العامة بسبب الختان

وأضاف عميد كلية الطب بجامعة أسوان، أن الطفلة أدخلت المستشفى فورًا، من أجل وقف النزيف، ونجح الأطباء في هذا الأمر، واتخذت الإجراءات القانونية ضد هذا المُسعف وأسرة الطفلة، وتحولوا إلى النيابة العامة بسبب هذا التصرف.

الطفلة تبلغ من العمر 9 سنوات

وطمأن رئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة أسوان، الجميع على الحالة الصحية للطفلة، موضحا أنها جيدة الآن بعد وقف النزيف، متوجهًا بالشكر لكل العاملين بمستشفى أسوان الجامعي، على مجهودهم لخدمة الأهالي في المحافظة بالكامل، مؤكدًا أن حالة الصغيرة البالغة من العمر 9 سنوات مستقرة.

وأشار الدكتور محمد زكي، إلى أن عملية الختان لم تنفذ داخل المستشفى، بل في المنزل، أي في مكان غير مجهز وبلا تعقيم، وهذا لا يمنع أن تلك العمليات مجرمة قانونيًا، متابعا: «الطفلة تعرضت لنزيف حاد كان من الممكن أن يؤدي إلى وفاتها وبعد انتقالها إلى المستشفى أدخلت إلى غرفة العمليات، وتخرج غدا من المستشفى، وما فعلناه مع الطفلة واجبنا ودورنا، وأحيي مرة أخرى العاملين بالمستشفى».