«دعم صحة المرأة»: نستهدف فحص 18 مليون سيدة سنويا.. والعلاج بالمجان

قال الدكتور أحمد مرسي، المدير التنفيذي لمبادرة دعم صحة المرأة المصرية، إن وزارة الصحة تستهدف فحص 18 مليون سيدة سنويا، ضمن أعمال مبادرة دعم صحة المرأة، بعدما نجحت في تحقيق هذا الرقم خلال العامين الماضين، معربا عن تمينه أن تحرص السيدات كل عام على الخضوع لهذا الكشف الدوري، مؤكدا أنه أمر هام للغاية.

وأوضح «مرسي»، خلال مداخلة هاتفية، مع برنامج «من مصر»، المذاع على شاشة cbc، مساء أمس الأربعاء، أن استطاعة وزارة الصحة فحص 18 مليون سيدة خلال عامين، يعني تمكنها من تغطية أكثر من 75% من الفئات العمرية التي تستهدفها مبادرة دعم صحة المرأة، كما أن هذا الرقم يدل أيضا على نجاح المبادرة التي تعتبر جزءا من البرنامج القومي لـ«100 مليون صحة».

وأشار المدير التنفيذي لمبادرة دعم صحة المرأة المصرية، إلى أن كل العاملين على المبادرة يتمنون أن تحرص السيدات على الكشف الدوري التابع للمبادرة والوزارة بشكل دائم ومستمر، مؤكدا أن هذا أساس ضمان الصحة الجيدة.

أحمد مرسي: الكشف الدوري بالمبادرة يشمل الضغط والسكر والثدي وفحوصات أخرى

ولفت الدكتور أحمد مرسي، إلى أن الكشف الدوري، الذي تخضع له السيدات وفقا لهذه المبادرة، يشمل فحصا للضغط والسكر والوزن والثدي، بجانب توعية شاملة عن كل أنواع الأعراض الخاصة بأورام الثدي، وكيفية فحص السيدات لأنفسهن في منازلهن.

وأردف أنه إلى جانب عمليات الفحص تلك، استقبلت المبادرة حوالي 34 ألف مكالمة بين استفسارات وشكاوى، وأجرت أكثر من 100 ألف أخرى تحث السيدات اللاتي تأخرن عن موعد كشفهن لتشجيعهن على القدوم والخضوع للفحص.

وأكد «مرسي» أن كل ذلك تستفيد به السيدة بالمجان، وبدون أي مقابل، موضحا أنه في حالة اكتشاف أي حالات مصابة بأورام الثدي تتلقي العلاج كاملا بالمجان.