تعرف على برنامج عروض البيت الفني للمسرح خلال الإجازة الأسبوعية

يقدم البيت الفني للمسرح خلال أيام العطلة الرسمية «الخميس والجمعة والسبت»، برنامج ملئ بالعروض الفنية الممتعة، وفى سطور تستعرض «الوطن»، أبرز هذه العروض بنحو:

على المسرح القومي بالعتبة

يعرض الساعة التاسعة مساء، العرض المسرحى «ليلتكم سعيدة»، من بطولة محمد على رزق، مريم السكرى، بسنت صيام، مروة عيد، ألحان المهدي، نديم هشام، ملابس هالة الزهوي، ديكور عمرو عبدالله، مخرج منفذ علا فهمي، العرض عن قصة مطربة الكورس لتشيكوف، من كتابة و إخراج خالد جلال.

على مسرح الطليعة قاعة صلاح عبد الصبور

يعرض فى السابعة و النصف مساء العرض المسرحى «سيدة الفجر»، بطولة نشوى إسماعيل، مي رضا، مجدي شكري، بدور، وفاء عبده، خالد يوسف، مصطفى عبد الفتاح، راندا جمال، عادل سمير توفيق، موسيقى هاني شنودة، ديكور عمرو الأشرف، أزياء شيماء محمودين، ومن تأليف اليخاندرو كاسونا، ومن إخراج أسامة رؤوف.

يشار إلى أن أسعار التذاكر 25 جنيه.

على المسرح العائم الصغير بالمنيل

يعرض فى التاسعة مساء العرض المسرحي «أفراح القبة»، عن رواية الكاتب نجيب محفوظ، كتابة وإخراج محمد يوسف المنصور، بطولة محمد تامر، سمر علام، حنان عادل، حمزة رأفت، مينا نبيل، أحمد صلاح، عبدالمنعم رياض، محمد عبدالقادر، رنا خطاب، يوسف مصطفى، مينا نادر، محمد يوسف، هايدى عبدالخالق، وفاء عبد الله، أحمد عباس، باسم سليمان، مارتينا روؤف، حسام علاء، هدير طارق، ديكور وتصميم إضاءة عمرو الأشرف، تصميم أزياء عبير بدراوي، تأليف موسيقي أحمد نبيل، تصميم حركى مناضل عنتر، كتابة وإخراج محمد يوسف المنصور، وذلك بأسعار تذاكر « 32:52».

وللأطفال

على مسرح القاهرة للعرائس يعرض فى السادسة و النصف مساء العرض المسرحى «نجوم من خشب»، و‎العرض عبارة عن مجموعة من العرائس تتقدم لمسابقة نجوم من خشب و يحاول كل منهم أن يتباري في إظهار موهبته ولكن يظهر «ديبو»، الشرير ويحاول إفساد المسابقة، و تتوالى الأحداث.

‎«نجوم من خشب»، بطولة نجوم مسرح القاهرة للعرائس، تأليف حمدى عطية، و إخراج سيد رستم، وأسعار التذاكر «27،37 جنيها».

وعلى مسرح متروبول بالعتبة يعرض العرض المسرحي «عفركوش»، فى السابعة و النصف مساء بطولة أحمد سعد، حسن يوسف، هناء سعيد، عصام مصطفي، مدثر إبراهيم، جويرية أحمد، عبد الرحمن فرجاني، سامر المنياوي، حمزة عبد الله، استعراضات أشرف فؤاد، ديكور مجدي ونس، ملابس إيمان الشيخ، مادة فيلمية محمد الجباس، أشعار أيمن النمر، الحان إيهاب حمدي، تأليف عيسي جمال، إخراج عادل الكومي بأسعار تذاكر 35 جنيه.