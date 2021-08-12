توافد راغبي السفر على مراكز تلقي لقاح كورونا «جونسون» في كفر الشيخ 

شهدت مراكز تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد، اليوم الخميس في أول أيام عملها، توافدا كبيرا من الراغبين في السفر لتلقي لقاح كورونا، وسط إجراءات احترازية مشددة، حيث خصصت مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، 6 مراكز معتمدة للراغبين في السفر، لتلقي لقاح كورونا المستجد، فضلا عن 10 مراكز تستقبل اهالي المحافظة المسجلين لبيانتهم لدى وزارة الصحة والسكان لتلقي جرعات لقاح فيروس كورونا.

وأكدت الدكتورة سوسن سلام وكيل، وزارة الصحة بكفر الشيخ، على تجهيز مراكز تلقي لقاح كورونا للراغبين في السفر، بداية من وضع العلامات الإرشادية وتحديد المسارات، انتهاءًا بتلقي الجرعات، حيث شملت المكاتب « سيدى طلحة بمدينة كفر الشيخ ، ومكتب تطعيم المسافرين بمطوبس، ومكتب صحة سيدي سالم، ومكتب صحة دسوق أول، ومكتب صحة قلين، ومكتب صحة فوه».

وأضافت وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، في تصريح صحفي، اليوم، أن المراكز المعتمدة لتلقي لقاح فيروس كورونا للمسافرين جاءت تخفيفا على العاملين بالخارج لتوفير اللقاح المعتمد للسفر وهو لقاح جونسون للتطعيم ضد الكورونا والخاص بالمواطنين الراغبين فى السفر، وسوف تستقبل الراغبين في تلقي اللقاح من الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءا.

وأشارت إلى أان هناك 10 مراكز ثابتة يتوافد عليها أهالي المحافظة لتلقي اللقاح، بكل مركز من المراكز مستشفى يستقبل المواطنين، وهي «مركز طبي كفر الشيخ، مركز طبي الحامول، مركز طبي بيلا، ومستشفى قلين المركزي، ومستشفى برج البرلس المركزي، مستشفى الرياض المركزي، ومستشفى سيدي سالم المركزي، ومستشفى دسوق العام، ومستشفى سيدي غازي المركزي ، ومستشفى فوه المركزي».