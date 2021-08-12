استغاثة جندي جزائري «باكيا» وسط الحرائق تهز المشاعر «فيديو»

تصدر الجندي الجزائري إبراهيم بن عيسى، اهتمامات مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، عقب ظهوره عاجزا «يستغيث» في مقطع فيديو، وسط حرائق إحدى الغابات التي ضربت الجزائر، وهو يردد الشهادة باكيا، فيما تسأل عدد كبير من متابعى «السوشيال ميديا» عن مصيره.

69 وفاة نتيجة حرائق الجزائر

وأدت الحرائق المندلعة في الجزائر منذ الاثنين الماضى إلى وفاة 69 بينهم 28 عسكريا والبقية مدنيين وذلك حتى أمس الأربعاء، وسجلت الجزائر حتى الآن نحو 103 حريقا امتد إلى 17 ولاية، وسط تحذيرات من أن تتحول منطقة حوض البحر المتوسط إلى منطقة حرائق للغابات بفعل التغيرات المناخية.

وأبرز ما جاء على لسان الجندي، إبراهيم بن عيسى: «أعتذر لكل شخص أخطأت في حقه أو ظلمته، اخوتي استشهدوا وقد يكون الدور علي أشهد أن لا إله إلا الله».

ألسنة النيران تحاصر الجندي الجزائري

وأوضح بن عيسى أن ألسنة النيران حاصرته هو وجموعة من زملائه الذين مات عدد منهم، ومما أثار التعاطف مع الجندي طلبه من الذين «أخطأ في حقهم أو ظلمهم» أن يصفحوا عنه، والدعاء بأن يغيث الله الشعب الجزائري بالمطر باعتباره الوحيد القادر على إطفاء هذه الحرائق.

بينما ذكر موقع قناة «روسيا اليوم» نقلا عن وسائل إعلام جزائرية، أن الجندي إبراهيم بن عيسى نجا وتم نقله إلى إحدى المستشفيات، حيث تم تداول صور له ويبدو في حالة جيدة.

5 طائرات أوروبية تنضم لجهود إخماد حرائق غابات الجزائر

وفي إطار مساعيها لإخماد الحرائق، استأجرت الجزائر طائرتين كبيرتين من الاتحاد الأوروبي، وهما الطائرتان اللتين شاركتا في إخماد حرائق اليونان، وفق ما نقلت صحيفة الشروق الجزائرية.

وذكرت مصادر: أن الطائرتين ستدخلان الخدمة اليوم للمساهمة في إخماد الحرائق، برفقة 3 طائرات فرنسية أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أنه سيرسلهم للمساعدة في إخماد حرائق الجزائر، في وقت تواصل قوات الحماية المدنية بالتعاون مع قوات الجيش ومتطوعين العمل على إخماد الحرائق الضخمة.