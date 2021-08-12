ارتفاع ضحايا حرائق الغابات في الجزائر إلى 65 شخصا

مازالت فرق الحماية المدنية الجزائرية تواصل بدعم من قوات الجيش الجزائري والمتطوعين، إخماد حرائق الغابات التي اجتاحت شمال البلاد، وبشكل خاص منطقة القبائل، وتسببت في وفاة العشرات.

وأعلنت وزارة الدفاع الوطني، عن ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات إلى 65 شخصا، من بينهم 28 عسكريًا و37 مدنيًا، جاء أغلبهم بولاية تيزي وزو الجزائرية.

وبحسب بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، أمس الأربعاء، يوجد 12 عسكريًا مصابًا في حالة حرجة بالمستشفى، فيما أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية، خلال بيان لها، أن عدد الحرائق وصل إلى 99 عبر 16 ولاية.

وجاءت الولايات التي اندلعت فيها هذه الحرائق: «تيزي وزو - 25 حريقا، الطارف - 14، جيجل - 12، بجاية - 12، سكيكدة - 9، بومرداس - 4، المدية - 3، البليدة - 3، سطيف - 3، عنابة والبويرة - حريقان، وآخر في كل من قسنطينة، قالمة، تبسة، سوق اهراس، تيبازة»، وفقا لـ«روسيا اليوم».

إيقاف مشتبه فيهم بالتسبب في اندلاع الحرائق

وكشف والي ولاية المدية جهيد موس، للإذاعة الجزائرية، عن إلقاء القبض على 3 أشخاص يشتبه في تورطهم بحرق غابة في بلدية الحوضان بدائرة تابلاط، فيما تمكنت مصالح الدرك الوطني والجيش الوطني الشعبي، من توقيف أشخاص يشتبه بأنهم من أشعلوا النار في الغابات، وتتواصل عملية التحقيقات للتأكد من الأمر، بحسب ما ذكرته صحيفة الشروق الجزائرية.

يذكر أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، كان قد أعلن الحداد الوطني في البلاد لمدة 3 أيام، على إثر استشهاد عددا من المواطنين المدنيين والعسكريين، جراء الحرائق التي اجتاحت بعض الولايات.