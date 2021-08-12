البنوك تتحرك لـ«غلق أو تنشيط» الحسابات الراكدة بدءا من الأسبوع المقبل

تعتزم بنوك محلية، مخاطبة العملاء الراغبين في تنشيط الحسابات الراكدة، الخاصة بهم، اعتباراً من الأسبوع المقبل، عبر القيام بإخطار البنك برغبة العميل بالإبقاء على حسابه الراكد وإجراء أي عملية مصرفية لتنشيط الحساب في ضوء تعليمات البنك المركزي المصري الأخيرة.

قالت مصادر مصرفية لـ«الوطن» إن البنوك ستبدأ الأسبوع المقبل في مخاطبة أصحاب الحسابات الراكدة بضرورة العمل على إعادة تنشيط تلك الحسابات مرة أخرى، تجنباً لإغلاقها.

الحسابات الراكدة عام وعامين

وبحسب كتاب دوري لـ«البنك المركزي المصري» الأسبوع الماضي، فإن الحسابات الراكدة، هي تلك الحسابات التي لم يجر عليها أي نوع من المعاملات كالسحب والإيداع أو التحويل والاستعلام لمدة سنة للمحافظ الإلكترونية على الهواتف المحمولة وللحسابات الجارية أيضاً، ولمدة عامين لحسابات التوفير.

المصادر جددت التأكيد، أنه يحق للبنك إغلاق الحسابات نهائياً، إذا ما توقفت عليها التعاملات المذكورة لمدة عام، على أن يخطر العملاء قبل مرور سنة بـ3 أشهر، لإعادة تنشيط حساباتهم مرة أخرى بإجراء أي عملية مصرفية.

أي عملية مصرفية كفيلة بتنشيط الحسابات الراكدة

ودعت المصادر، أصحاب الحسابات الراكدة إلى إعادة تنشيط حساباتهم مرة أخرى، سواء بإجراء أي عملية مصرفية كتحويل أو سحب أو حتى الاستعلام عن الرصيد، أو حتى بالاتصال بالبنك وإبلاغه برغبة العميل في تنشيط حسابه وعدم إغلاقه، لافتةً إلى أن البنوك لن تخضع أصحاب الحسابات الراكدة لدى تنشطيها أو إغلاقها لأي رسوم.

وعن حجم الحسابات الراكدة بالبنوك، قالت المصادر: «الرقم كبير، ويختلف من بنك لآخر، لكنه رقم كبير ويستدعي التوقف بشأنه بهذه القرارات»، مشيرةً إلى أن للبنوك البحث عن الطرق التي تناسبها في التواصل مع العملاء وإخطارهم بالموقف من الحسابات الراكدة أو تلك المعرضة لذلك.