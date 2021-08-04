«صفر رصيد».. «المركزي» يحدد ضوابط التعامل مع الحسابات الراكدة

أعلن البنك المركزي عددًا من الخطوات والإجراءات التي يجب اتباعها كل من لديه حساب مصرفي أو حساب على الهاتف المحمول، ولم تستخدمه لمده طويلة، حيث أطلق عليها اسم «الحسابات الراكدة».

وأوضح البنك أنه سيتم إغلاق هذه الحسابات الراكدة إذا لم يتم تنشيطها وظلت دون استخدام، موضحا أنه على البنوك مراسلة أصحاب هذه الحسابات لإبلاغهم أنه يجب تنشيطها أو سيتم غلقها نهائيا إذا مر عام كامل ورصيدها صفر.

ولفت إلى أنه يمكن للعميل تنشيط الحساب من خلال الاتصال بالبنك بأي وسيلة حسب سياسة البنك وإجراء إما مصادقة على رصيد الحسابات، أو كتابة طلب لإعادة تنشيط الحسابات، وإذا كان لديه حسابات أخرى تعمل وليست راكدة، فيمكن تنشيط الراكد منها من خلال الاتصال بالبنك من خلال الفروع، أو مراكز الاتصال، أو الإنترنت البنكي، أو قنوات الاتصال الإلكترونية الأخرى، وذلك بعد التأكد من هوية العميل، حيث يتم التنشيط دون الخضوع لأي مصروفات أو رسوم.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أبرز الضوابط التي طرحها البنك المركزي المصري للتعامل مع الحسابات الراكدة:

- الحساب الذي يصل إلى «صفر رصيد» ولم يتم التعامل به من العميل خلال سنة على البنوك إغلاقه.

- البنوك تخطر العميل بأي وسيلة متاحة شهريا لمدة 3 شهور قبل اعتبار حساباته راكدة.

- يسمح البنك المركزي بخصم رسوم أو مصاريف على حساب الهاتف المحمول الذي لم يتعامل عليه العميل بحد أقصى 60 جنيها مصريا سنويا وذلك حال وجود رصيد كافٍ بالحساب.

- يستمر حساب العوائد المستحقة للعميل لو كان الحساب من النوع الذي يدر عائدا عليها، وإضافة هذه العوائد وفقًا لنوع الحساب ودورية حساب العائد.

- لو كان العميل من ذوي الاحتياجات الخاصة أو سنه أعلى من 65 عاما، يمكن أن يطلب من البنك إجراء زيارة منزلية له من أحد الموظفين لتنشيط الحسابات الراكدة واستيفاء البيانات والتوقيع على الأوراق المطلوبة في حال طلب العميل.

- قرارات البنك المركزي لا تسري على التسهيلات الائتمانية بكافة أنواعها شاملة البطاقات الائتمانية، والبطاقات المدفوعة مقدماً، والودائع والشهادات.