في ذكرى رحيله الأولى.. سناء شافع: أجاد الفن بكل ألوانه

تمر اليوم الذكرى الأولى على رحيل الفنان سناء شافع، الذي توفي في نفس اليوم من العام الماضي بعد إصابته بأزمة صحية على عمر يناهز الـ 77 عاما، لتسود حالة من الحزن في الوسط الفني على رحيل مبدع من طراز خاص.

التمثيل والإخراج المسرحي والتدريس الأكاديمي، مجالات نجح سناء شافع في التميز فيها على مدار ما يقرب من نصف قرن، وساهم في إثراء الساحة الفنية سواء على مستوى التمثيل أو دوره الأكاديمي المؤثر الذي ساهم في إخراج عدد من الفنانين الذين أصبحوا نجوما بعد ذلك.

سناء شافع.. 50 عاما في محراب الفن

ولد سناء شافع في إحدى قرى محافظات صعيد مصر عام 1943، كان حبه للفن سببا لالتحاقه بمعهد الفنون المسرحية، بالرغم من رفض والده الأزهري للأمر، وبعد التخرج تحديدا في 1959 سافر إلى ألمانيا لإكمال دراسته الأكاديمية، وبعد عودته انضم إلى فرقة مسرح التلفزيون عام 1962، بالإضافة إلى فرقة المسرح العالمي ليقدم عدد من الأعمال على خشبة المسرح.

وخلال تلك الفترة حصل «شافع» على منحة من وزارة الثقافة لاستكمال دراسته في ألمانيا والحصول على دبلوم في الإخراج المسرحي والدراماتورج بدراسة عن المسرح الألماني.

عاد الفنان الشاب إلى مصر وهو يحمل فكرا جديدا ليقدمه على خشبة المسرح، فقدم أول تجاربه الإخراجية بعنوان «اللي رقصوا على السلم» عام 1972، حيث تم تعينه بالمسرح القومي، وقدم بعدها عدد من الأعمال الناجحة منها «دون كيشوت».

تدرج «شافع» في عدد من المناصب الهامة بداية من إدارة مسرح الطليعة، بالإضافة إلى السلك الأكاديمي الذي بدأ فيه كمدرسا بأكاديمية الفنون وصولا إلى منصب عميد المعهد العالي للفنون المسرحية.

لم تقتصر إبداعات «شافع» على المسرح فقط بل قدم على مدار مشواره الفني مجموعة كبيرة من الأعمال التي رسمت ملامح مسيرته التمثيلية المميزة منها «حتى لا يطير الدخان»، «فوزية البرجوازية» و«سمارة الأمير»، وفي أعمال تجاوزت الـ 150 عملا، كانت بصمة الفنان ثناء شافع حاضرة في الدراما، فكان حاضرا بين الأعمال الأبرز منها «أنا وأنت وبابا في المشمش»، «حبم الجنوبي»، «حضرة المتهم أبي»، و«باب الخلق».

بينما كان مسلسل «ليالينا» الذي عرض في سباق الدراما الرمضانية 2020 آخر أعمال الراحل سناء شافع.

المرأة في حياة سناء شافع

المرأة حاضرة بقوة في حياة «شافع» حيث تزوج 9 مرات، الزيجة الأولى كانت من شقيقة صديقه ولم يكن يتجاوز وقتها 20 عاما، كما تزوج من الفنانة ناهد جبر، ومن بعدها الفنانة ندى بسيوني التي انجب منها ابنته «مايا»، ولديه ابن يدعى عبدالله أنجبه من زيجته الثانية من سيدة ألمانية واستمر معها لمدة 7 سنوات، ولكن تم الانفصال بعد ذلك.