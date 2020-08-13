وزيرة الثقافة تقف دقيقة حداد على رحيل سناء شافع في ختام السيرة الهلامية

بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، اختتم العرض المسرحى السيرة الهلامية، لياليه على المسرح المكشوف بالأوبرا وبدأ بالوقوف دقيقة حداد حزنا على رحيل الفنان والمخرج القدير سناء شافع، وذلك بحضور الفنان خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافى، والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا والفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح .

فى البداية عبرت عبد الدايم عن حزن الوسط الفني والثقافي لفقدان سناء شافع أحد أيقونات المسرح المصري، وأضافت أن مسرح الدولة مستمر فى تقديم المعالجات الإبداعية للعديد من قضايا المجتمع بهدف خلق طاقات إيجابية تنعكس على الوعي والإدراك العام، خاصة الشباب والأجيال الجديدة.

وأضافت أن عرض "السيرة الهلامية" تناول قضية الثأر والانتقام التى تعد أحد الموروثات السلبية فى صعيد مصر مبرزا خطورتها فى قالب غنائى كوميدى وأشادت بأداء أبطاله، كما أثنت على الالتزام الجماهيرى بالتدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، مثمنة الإقبال على الفعاليات المتنوعة التى انطلقت مع عودة الأنشطة وزارة الثقافة.

عرض السيرة الهلامية من إنتاج فرقة مسرح الطليعة بقيادة الفنان شادى سرور ومن إخراج محمد الصغير وبطولة محمد إبراهيم، رأفت سعيد، محمود المصرى، حسن عبدالله، رامى عبدالمقصود، بلال على، مصطفى السعيد، مها حمدى، محمود سليمان، ومن تأليف موسيقى محمود وحيد، وديكور مصطفى حامد، وأزياء هبة مجدى، وتعبير حركى سمير وجوليا، ومن تأليف الحسن محمد .