10 آلاف جنيه زيادة في أسعار السيارات بعد ارتفاع الطلب
كتب:
أحمد عبد اللطيف
12:37 م | الخميس 12 أغسطس 2021
صورة أرشيفية
شهدت أسعار السيارات ارتفاعًا خلال الفترة الماضية في سوق السيارات المحلي، وذلك بسبب كثرة راغبي اقتناء السيارات، بالإضافة إلى التسهيلات في قروض شراء السيارة من قبل البنوك وشركات التمويل المالي.
وصرح عبدالعاطي محمود، عضو رابطة تجار السيارات، بأن نسبة شراء السيارات ارتفعت خلال الفترة الماضية، خاصة مع نزول الموديلات الحديثة لعام 2022، مؤكدًا أن نسبة السيارات المحجوزة في جميع العلامات التجارية شهدت زيادة أيضًا، خاصة السيارات اليابانية، وتأتي في المرتبة الثانية السيارات الكورية.
وأكد عضو رابطة تجار السيارات أن الارتفاع في الأسعار تراوحت قيمته من 2000 جنيه وحتى 10 آلاف جنيه.
وتستعرض «الوطن» بعض السيارات التي زاد سعرها، وذلك من خلال الإخطارات الرسمية التي أعلن عنها وكلاء السيارات على مواقعهم الإلكترونية، وكذلك من التجار والموزعين في سوق السيارات.
فيات 500 X أوتوماتيك - A/T Sport AWD 2021
السعر قبل الزيادة: 489,900 جنيه
مقدار الزيادة: 5 آلاف جنيه
السعر بعد الزيادة: 494,900 جنيه
تويوتا فورتشنر أوتوماتيك - ELEGANCE 2022
السعر قبل الزيادة: 930,000 ألف جنيه
مقدار الزيادة: 5 آلاف جنيه
السعر بعد الزيادة: 935,000 ألف جنيه
إم جي إتش إس أوتوماتيك - LFC Edition 2021
السعر قبل الزيادة: 415,000 ألف جنيه
مقدار الزيادة: 7 آلاف جنيه
السعر بعد الزيادة: 422,000 ألف جنيه
ساوايست DX7 أوتوماتيك - Flagship 2022
السعر قبل الزيادة: 410,000 آلاف جنيه
مقدار الزيادة: 5 آلاف جنيه
السعر بعد الزيادة: 415,000 ألف جنيه
ساوايست DX7 أوتوماتيك - Honorable 2022
السعر قبل الزيادة: 383,000 ألف جنيه
مقدار الزيادة: 5 آلاف جنيه
السعر بعد الزيادة: 388,000 ألف جنيه
نيسان جوك أوتوماتيك - Tekna perso 202
السعر قبل الزيادة: 388,500 جنيه
مقدار الزيادة: 9 آلاف جنيه
السعر بعد الزيادة: 397,500 جنيه
سوزوكى سياز أوتوماتيك - GLX 2022
السعر قبل الزيادة: 254,900 جنيه
مقدار الزيادة: 3600 جنيه
السعر بعد الزيادة: 258,500 جنيه
فولكس فاجن تيجون أوتوماتيك - R-Line 2021
السعر قبل الزيادة: 645,000 ألف جنيه
مقدار الزيادة: 10 آلاف جنيه
السعر بعد الزيادة: 654,000 ألف جنيه