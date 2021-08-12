10 آلاف جنيه زيادة في أسعار السيارات بعد ارتفاع الطلب

شهدت أسعار السيارات ارتفاعًا خلال الفترة الماضية في سوق السيارات المحلي، وذلك بسبب كثرة راغبي اقتناء السيارات، بالإضافة إلى التسهيلات في قروض شراء السيارة من قبل البنوك وشركات التمويل المالي.

وصرح عبدالعاطي محمود، عضو رابطة تجار السيارات، بأن نسبة شراء السيارات ارتفعت خلال الفترة الماضية، خاصة مع نزول الموديلات الحديثة لعام 2022، مؤكدًا أن نسبة السيارات المحجوزة في جميع العلامات التجارية شهدت زيادة أيضًا، خاصة السيارات اليابانية، وتأتي في المرتبة الثانية السيارات الكورية.

وأكد عضو رابطة تجار السيارات أن الارتفاع في الأسعار تراوحت قيمته من 2000 جنيه وحتى 10 آلاف جنيه.

وتستعرض «الوطن» بعض السيارات التي زاد سعرها، وذلك من خلال الإخطارات الرسمية التي أعلن عنها وكلاء السيارات على مواقعهم الإلكترونية، وكذلك من التجار والموزعين في سوق السيارات.

فيات 500 X أوتوماتيك - A/T Sport AWD 2021

السعر قبل الزيادة: 489,900 جنيه

مقدار الزيادة: 5 آلاف جنيه

السعر بعد الزيادة: 494,900 جنيه

تويوتا فورتشنر أوتوماتيك - ELEGANCE 2022

السعر قبل الزيادة: 930,000 ألف جنيه

مقدار الزيادة: 5 آلاف جنيه

السعر بعد الزيادة: 935,000 ألف جنيه

إم جي إتش إس أوتوماتيك - LFC Edition 2021

السعر قبل الزيادة: 415,000 ألف جنيه

مقدار الزيادة: 7 آلاف جنيه

السعر بعد الزيادة: 422,000 ألف جنيه

ساوايست DX7 أوتوماتيك - Flagship 2022

السعر قبل الزيادة: 410,000 آلاف جنيه

مقدار الزيادة: 5 آلاف جنيه

السعر بعد الزيادة: 415,000 ألف جنيه

ساوايست DX7 أوتوماتيك - Honorable 2022

السعر قبل الزيادة: 383,000 ألف جنيه

مقدار الزيادة: 5 آلاف جنيه

السعر بعد الزيادة: 388,000 ألف جنيه

نيسان جوك أوتوماتيك - Tekna perso 202

السعر قبل الزيادة: 388,500 جنيه

مقدار الزيادة: 9 آلاف جنيه

السعر بعد الزيادة: 397,500 جنيه

سوزوكى سياز أوتوماتيك - GLX 2022

السعر قبل الزيادة: 254,900 جنيه

مقدار الزيادة: 3600 جنيه

السعر بعد الزيادة: 258,500 جنيه

فولكس فاجن تيجون أوتوماتيك - R-Line 2021

السعر قبل الزيادة: 645,000 ألف جنيه

مقدار الزيادة: 10 آلاف جنيه

السعر بعد الزيادة: 654,000 ألف جنيه