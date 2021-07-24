تعرف على أسعار السيارات اليوم.. الأعلى بـ255 ألف جنيه

شهدت أسعار السيارات اليوم انخفاضا ملحوظا، خاصة الإصدارات الحديثة منها، حيث تراوح الانخفاض بين 2 و10 آلاف جنيه في سعر السيارة، بعد الكشف عن الموديلات الحديثة 2022.

ومن بين العلامات التجارية التي خفّضت سعر موديلات السيارات 2021، هي العلامات التجارية الصيني والياباني والفرنسي والكوري، خاصة سيارات «شيري أوبل، تويوتا، ورينو» بأنواعها، و«ستروين» الفئات الأولى و«شانجان»، وغيرها من العلامات اليابانية.

وتستعرض «الوطن» أسعار السيارات اليوم السبت، والتي لم يسبق لها ترخيص من خلال نشرات المعارض، وإليك أسعار 10 سيارات «زيرو» في سوق السيارات المحلية من فئة الأتوماتيك.

سعر السيارة لادا جرانتا 2022

يتراوح بين 158.000 جنيه، حتى 185.000 جنيه.

سعر السيارة شيري أريزو 5 2020

يتراوح سعر السيارة بين 178,900 جنيه حتى 211,900 جنيه.

سعر السيارة شيفروليه أفيو 2019

يتراوح السعر بين 196,000 جنيه إلى 202,000 جنيه.

سعر السيارة شيفروليه أوبترا 2022

يتراوح السعر بين 201,500 جنيه حتى 223,900 جنيه.

سعر السيارو سينوفا X35 2019

يتراوح السعر بين 200,000 جنيه حتى 210,000 جنيه.

سعر السيارة بروتون ساجا 2021

يتراوح السعر بين 166,900 جنيه حتى 205,000 جنيه.

سعر السيارة سوزوكي سويفت ديزاير 2021

يتراوح السعر بين 171,900 جنيه حتى 214,500 جنيه.

سعر السيارة نيسان صني 2022

يتراوح السعر بين 185,000 جنيه حتى 231,500 جنيه.

سعر السيارة جاك S2 2019

يتراوح السعر بين 210,000 جنيه حتى 220,000 جنيه.

سعر السيارة هيونداي أكسنت RB 2022

يتراوح السعر بين 218,900 جنيه حتى 254,900 جنيه.

ولجأ الموزعون وتجار السيارات في السوق المحلي مؤخرا، إلى خفض أسعار السيارات كعروض ترويجية، وألغى البعض الأوفر برايس في بعض العلامات التجارية، وذلك مع بدء استلام الموديلات الحديثة من السيارات 2022.

وكانت وحدات المرور أعلنت أنّ أكثر السيارات ترخيصا هي المركبات التي تعمل بالطاقة الكهربائية في مصر خلال يونيو الماضي، وشهد سوق السيارات ارتفاعا في عدد تراخيص السيارات الملاكي، حيث بلغ عدد السيارات التي جرى ترخيصها بلغ 448.4 ألف سيارة، ما يعني أنّ نصيب المركبات الكهربائية منها يقدر بنحو %0.03.