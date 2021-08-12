«صفر إيرادات» ينهي رحلة «أحمد نوتردام» في دور العرض

سحب الموزعون فيلم «أحمد نوتردام» للفنان رامز جلال من دور العرض، بعد أن حقق أمس صفر إيرادات، وطرح بدلاً منه فيلم «موسى» للمخرج بيتر ميمي.

فيلم «أحمد نوتردام» يحقق 19 مليون جنيه في 13 أسبوعا

وحقق فيلم «أحمد نوتردام» 525 جنيها فقط بدور العرض أول أمس، وهو ما ساهم في سحبه من دور العرض، رغم النجاح الكبير الذي حققه الفيلم على مدار 13 أسبوعا من عرضه بدور العرض، حقق من خلاله 19 مليونا و393 ألف جنيه، كما حقق الثنائي رامز جلال وغادة عادل نجاحا كبيرا بعد طرح الفيلم بدور العرض، وهو التعاون الثاني بينهما بعد فيلم «عيال حبيبة» الذي أُنتج في العام 2005.

مشاريع رامز جلال المقبلة

يبتعد الفنان رامز جلال عن المجال الفني لفترة من أجل الترتيب والتحضير لفكرة مقالب جديدة، لعرضها في شهر رمضان المقبل 2022، وكان آخر برامجه التي قدمها في شهر رمضان الماضي بعنوان «رامز عقله طار»، الذي استضاف فيه عدد من نجوم الفن والمشاهير في الإعلام وكرة القدم، منهم ويزو، دينا الشربيني، أحمد سعد، ملك قورة، ريم مصطفى، سمية الخشاب، جميلة عوض، إسلام إبراهيم، نسرين طافش، ومحمد هنيدي، وعدد كبير من النجوم.

رامز جلال والسوشيال ميديا

رامز جلال من الفنانين الذين يتعاملون مع السوشيال ميديا بحذر شديد، فضلا عن أنّه مقلّ في مشاركة جمهوره أحداثه اليومية، لكن نظرا لعلاقة الصداقة التي تجمعه بالفنانة ياسمين عبد العزيز، تمنى الفنان رامز جلال، الشفاء العاجل للفنانة ياسمين عبدالعزيز بعد أزمتها الصحية الأخيرة، حيث كتب عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: «اللهم بحق هذا اليوم الكريم اشف ياسمين عبدالعزيز شفاءً لا يغادر سقما، ربنا يشفيكي وتقومي بالسلامة لولادك وحبايبك وأهلك، اللهم آمين».