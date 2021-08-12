رغم طرح فيلم موسى.. «الإنس والنمس» يتفوق في إيرادات الأربعاء

رغم طرح فيلم «موسى» للمخرج بيتر ميمي للمرة الأولى بدور العرض أمس الأربعاء، إلا أن إيراداته لم تتجاوز 669 ألف جنيه فقط في اليوم الأول، وتفوق عليه فيلم «الإنس والنمس» لمحمد هنيدي، والذي حقق أمس مليون و687 ألف جنيه، رغم طرحه منذ أكثر من أسبوع.

وقد اشتكى بيتر ميمي، مخرج فيلم «موسى»، عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»، من قلة الدعاية، مشيرا لعدم وجود بوسترات في الشوارع أو دعاية على الإنترنت، رغم أن الفيلم قد بدأ تصويره منذ شهور، وفكرته جديدة لم يتم طرحها بتلك الصورة في السينما المصرية، ورّوج للفيلم ودعا الجمهور لمشاهدة العمل الذي تأجل طرحه منذ فترة بسبب فيروس كورونا.

دعم نجوم الفن لبيتر ميمي بعد طرح فيلمه «موسى»

ودعم عدد من الفنانين، بيتر ميمي، بعد طرح الفيلم في السينمات، منهم أمير كرارة الذي وصف طرح الفيلم في دور العرض بأنه كان حلم لبيتر ميمي، ودعا الجمهور لمشاهدة العمل قائلاً، «لازم تشوفوا الفيلم لأنكم هتشوفوا حاجة أول مرة تتعمل في مصر والشرق الأوسط وشغل يشرف أي حد».

فيلم «موسى» يعرض حاليا بدور العرض في مصر، ومن المقرر توزيعه خارجيا خلال الفترة المقبلة، ويضم في بطولته كلا من كريم محمود عبد العزيز، الذي يتصدر بطولة الفيلم، ويشاركه إياد نصار وأحمد مالك ومحمود حافظ وسارة الشامي.

هنيدي يتصدر الإيرادات بفيلم «الإنس والنمس»

أما فيلم «الإنس والنمس» بطولة محمد هنيدي والذي ينافس فيلم «موسى» بدور العرض، فلازال يتصدر المشهد في الإيرادات، حيث كسر حاجز الـ 17 مليون جنيه في أسبوع واحد، خاصة أن هذا الفيلم يعد الظهور الأول لـ«هنيدي» بعد غياب عن جمهوره بالسينمات.

ووجه محمد هنيدي أمس، الشكر من خلال صفحته الرسمية، لكل جمهوره الذين شاهدوا الفيلم.