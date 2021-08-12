بيطري الغربية: تدشين مشروعات خدمية لأهالي زفتى ضمن «حياة كريمة»

أجرى الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري في الغربية، جولة تفقدية اليوم بمدينة زفتى لمتابعة أعمال إنشاء المجمعات الخدمية البيطرية والزراعية والمدرجة ضمن مشروعات مبادرة «حياة كريمة»، بمركز ومدينة زفتي.

الطب البيطري بالغربية: إنشاء المجمعات الخدمية البيطريه والزراعية المدرجة بمبادرة حياه كريمه

جاء ذلك في إطار تنفيذ ومتابعه مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي «حياة كريمة»، بمركز ومدينة زفتى، وخلال الجولة التفقدية عاين مدير الطب البيطري الأراضي التي وافق الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، على تخصيصها لصالح الطب البيطري لإنشاء مجازر نصف آلية لانتاج لحوم صالحه للاستهلاك الادمي وخالية من اي مسببات مرضية في أماكن مختلفه وهي «منشيه العتر، كفرالجنيدي، شبراملس»،.

وكشف «أنور»، أن جولته بدأت بالمرور علي وحده تفهنا العزب وتلاحظ انتهاء الجهة المسئولة من عملية هدم المنشآت القديمة ورفع الأنقاض وبدء أعمال الحفر، لافتا إلى المرور على وحدة مسجد وصيف والمدرجة ضمن اعمال الإحلال والتجديد، كما تفقد مدير الطب البيطري وحدة كفر الديب البيطرية المدرجة أيضا ضمن المبادرة و التقي والزملاء العاملين واستمع لمطالبهم.

مراحل انشاء سوق سندبسط للمواشي للتنمية الثروه الحيوانية

كما نتفقد مدير الطب البيطري سوق «سندبسط للماشية»، موجها إلى ضرورة التواصل مع أصحاب السوق لتنفيذ أعمال من شأنها الارتقاء بمستوى السوق وتقديم كافه الخدمات التي تتفق وحجم المبادرة وضرورة إنشاء نقطة بيطرية داخل السوق، وتقديم الخدمة للحيوانات بجانب امكانية دراسه توفير طبيب بيطري لتقديم الخدمة العلاجية البيطرية للماشية بنطاق السوق والأماكن المحيطه به وإمكانيه إقامة إذاعة داخليه للتوعية والإرشاد، واختتم جولته بالمرور علي موقع المجمع البيطري الزراعي بنهطاي علي أرض الأوقاف خلف المجمع الخدمي .