إحالة «طفلة البامبرز» للطب الشرعى.. والمتهم: كانت ساعة شيطان

قررت جهات التحقيق إحالة الطفلة المعتدى عليها فى منطقة الهرم بالجيزة والمعروفة إعلاميا «طفلة البامبرز»، إلى مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها لبيان الإصابات التي تعرضت لها إثر اعتداء «شاب عشريني» عليها وإصابتها بنزيف، فيما تسلمت النيابة العامة التقرير الطبي الصادر عن مستشفى الهرم بشأن الواقعة والذى أفاد بأن عمر الطفلة 4 أشهر وتعرضت للاعتداء ما أدي لتعرضها لنزيف، وأن حالتها الصحية مستقرة وقدمت لها الإسعافات اللازمة حتى تحسنت حالتها وغادرت المستشفى.

بكاء الطفلة

واستدعت النيابة والدة الطفلة، حيث أفادت فى شهادتها: «أنها تركت رضيعتها بجانب والدها أعلى العقار الذي يتولون حراسته في الهرم، وكان والد الطفلة حينها يجرى أعمال تنظيف أعلى العقار بمعاونة شاب آخر»، مضيفة «أنها نزلت من أعلى العقار لتلبية نداء أحد السكان وبعد دقائق سمعت صوت الشاب الذي كان بصحبة زوجها أعلى العقار ينادي عليها ليعطيها الطفلة التى كانت تبكي بشدة فحاولت إسكاتها لعدة مرات لكن الطفلة كانت في صراخ مستمر».

التقرير الطبي

وأضافت والدة الطفلة أمام جهات التحقيق: «أنها فحصت الطفلة حتى تأكدت من وجود (دم في البامبرز) فتوجهت بها إلى مستشفى الهرم وبتوقيع الكشف الطبي عليها أفاد الطبيب بأنها تعرضت لاعتداء، وعندها تأكدت أن الشاب الذي كان يساعد زوجها في تنظيف سطح العقار هو المعتدى على الطفلة فاتهمته بارتكاب الجريمة».

رواية والد الطفلة

وقال والد طفلة البامبرز: «أعطيت الطفلة للشاب بسبب بكائها وكانت يدى متسخة، وبعد نزول الشاب عرفت أنه اعتدى عليها فاصطحبتها مع والدتها للمستشفى».

يشار إلى أنه تحرر محضر بالواقعة وألقي القبض على المتهم بعد ساعات من الجريمة بمعرفة المباحث، حيث برر المتهم جريمته بالقول: «كانت ساعة شيطان مش عارف ليه عملت كده حب فضول فقط».