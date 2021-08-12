بدء تلقي طلبات الالتحاق بكلية الشرطة إلكترونيا.. خطوات التقديم

أعلنت أكاديمية الشرطة بدء تلقي طلبات الالتحاق بالكلية إلكترونيًا عبر موقع وزارة الداخلية، لطلاب الثانوية العامة لعام 2021، وذلك اعتبارًا من اليوم الخميس حتى 6 سبتمبر المقبل، على أن يتم السماح لهم بإجراء اختبارات القدرات والقوام والمقاس فقط، وتستكمل الاختبارات الأخرى عقب اجتياز اختبارات الدور الثاني للثانوية العامة، بشرط أن يكون المتقدم للالتحاق بـ كلية الشرطة حاصلًا على نسبة مئوية وهي 65% للحاصلين على شهادة الثانوية العامة في الخارج.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، تفاصيل التقديم بعد بدء تلقي طلبات الالتحاق بكلية الشرطة وخطوات التقديم، وفق الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، كالتالي:

خطوات التقديم للالتحاق بكلية الشرطة

- يقوم طالب الثانوية العامة الراغب في الالتحاق بكلية الشرطة، بالدخول على رابط التقديم من هنــــــــا.

- ثم بعد ذلك يتم إدخال الرقم القومي الخاص بالطالب.

- إدخال رقم جلوس الطالب أيضًا.

- تظهر بيانات طالب الثانوية العامة الذي يرغب في التقديم لكلية الشرطة.

- يتيح الموقع للطالب اختيار اليوم المناسب له؛ لأداء اختبارات القدرات من بين 3 أيام مختلفة.

- يظهر على الشاشة الرقم السري الخاص بالطالب ورقم اللجنة، التي يؤدي الاختبارات بها؛ حتى يستطيع أن يتواصل بها مع موقع الأكاديمية.

- تظهر للطالب رسالة له تفيد بضرورة طباعة الإفادة التي تثبت تقديمه إلكترونيًا للالتحاق بالكلية.

- ثم تظهر رسالة أخرى بضرورة إحضار عدد من المستندات، وهي «4 صور مقاس 4×6، بطاقة الرقم القومي الخاصة به، شهادة الميلاد، شهادة الثانوية العامة أو إيصال مكتب التنسيق أو بيان درجات من الإدارة التعليمية».

- ضرورة طباعة نموذج طلب الالتحاق بكلية الشرطة، ثم بعد ذلك يقوم الطالب بملء البيانات المطلوبة، واصطحاب طلب الالتحاق للكلية عن أداء الاختبار.

- وعندما يتوجه الطالب للكلية لأداء اختبارات القدرات، يتوجه لمنافذ سداد الرسوم حتى يحصل على ملف التقديم الخاص به.

- يذهب الطالب للجنة الخاصة به حتى يتسلم بطاقة التردد؛ لدخول الكلية.

- وأخيرًا يتوجه الطالب للمكان المخصص لأداء اختبارات القدرات.