القوى العاملة: صرف 8.4 مليون جنيه لـ 8508 عمال غير منتظمين بسوهاج 

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة سوهاج، بتعيين 517 شابا من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 8 من ذوي القدرات الخاصة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل» من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن توفير 45 فرصة عمل.

وأضاف «سعفان» أن المديرية قامت بتنفيذ دورة تدريبية بمركز التدريب المهني بسوهاج، على اللغة الإنجليزية، استفاد منها 18 متدربا، وتنفيذ دورتين تدريبيتين على مهن التفصيل والحياكة والسباكة الصحية بوحدة التدريب المتنقلة بكوم شقاوة طما استفاد منها 20 متدرباً ومتدربة.

حملات للتفتيش على المنشآت

وأوضح الوزير أن المديرية قامت بالتفتيش على 650 منشأة دوري وحملات تفتيش شامل نهارية وليلية، وأسفر عن تحرير 5 محاضر، وعمل 4 ندوات توعية في مجال أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، كما تم عقد 6 ندوات زيادة الإنتاج، و5 ندوات توعية بأضرار السموم البيضاء، حضرها 145 عاملا وعاملة، فضلاً عن عقد عدد 5 ندوات بمكتب عمل طهطا والمنشاة وسوهاج غرب، تناقش موضوعات متعددة منها المساواة بين الجنسين والمشكلة السكانية والتحرش الجنسي.

وتابع الدكتور هشام أحمد أبو زيد، مدير المديرية، في تقريره للوزير عما تم إنجازه خلال شهر يوليو الماضي، أنه تم الانتهاء من صرف منحة عيد الفطر وعيد الأضحى المبارك بإجمالي 8 ملايين و485 ألف جنيه لـ 8508 عاملاً من المسجلين، فضلاً عن صرف 70 ألف جنيه للرعاية الاجتماعية لـ17 عاملا منهم، 6 منح مولود، و4 منحة زواج، و4 منح وفاة لأسرة 4 عمال متوفين، و3 منحة وفاة أحد الأقارب.

كما تم صرف منح رعاية صحية بإجمالى 70 ألف جنيه، ما بين عمليات جراحية صغرى وكبرى، ومصاريف علاج، لـ5 عمال من المسجلين بالمديرية.

شهادات قياس مستوى المهارة

وأضاف أن المديرية قامت باستخراج 398 شهادة قياس مستوى مهارة، ورخصة مزاولة حرفة، وتلقي 4 شكاوى تم حفظ 3 منها، وإحالة شكوى للقضاء.

أما في مجال السلامة والصحة المهنية، فقد قامت المديرية بالتفتيش على 158 منشأة، وإعادة التفتيش على 303 منشآت أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 47 محضراً، وإعطاء مهلة قانونية لـ111 منشأة أخرى، فضلاً عن بحث 12 شكوى ومنح 3 تراخيص وعمل 7 حملات تفتيشية.

تطبيق الإجراءات الاحترازية

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، تابعت المديرية التفتيش على 666 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي.