مد فترة التسجيل بالمدارس الثانوية في الغربية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالغربية عن مد فترة التسجيل إلي جميع الطلاب الناجحين بالشهادة الإعدادية 2020 / 2021، علي مستوي مدارس كافة الإدارات التعليمية.

مد فترة التسجيل لطلاب الإعدادية

وأشار ناصر حسن وكيل التريية والتعليم، إلى أن الهدف من مد فترة التسجيل على موقع التنسيق الإليكتروني حتى يوم 15 / 8 / 2021 م هو تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع وعلى كل طالب الدخول قبل نهاية تلك المدة للتسجيل واختيار رغباته في التقدم للثانوي العام أو الفني.

وكشف «حسن»، أن التنسيق يخص جميع المدارس الثانوية العامة والفنية الحكومية، وأوضح وكيل التعليم أن المدارس الخاصة تتبع نفس الإجراءات التي كانت تتبع خلال الأعوام الماضية عبر موقع التنسيق للطلاب بموجب جدول زمني منتظم ومحدد. ..https://tansiksec.emis.gov.eg/#/auth/login

مواجهلات المشكلات

كما بين وكيل الوزارة أنه حال وجود أي مشكلة لأي طالب يتم التوجه فورا لقسم الإحصاء بالإدارة أو إدارة الإحصاء بالمديرية لمعاونة الطالب في التسجيل خلال الأيام المقبلة.

وفي وقت سابق، اعتمد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية تنسيق القبول بالصف الأول الثانوى «عام – خاص – خاص فندقي - الفني»، في ضوء تنفيذ التعليمات المنظمة لذلك للطلاب الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي المنقضي 20/21.

وتقرر أن يكون الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام 236 درجة، والحد الأدنى للقبول بالثانوى الخاص 175 درجة والحد الأدنى للقبول بالثانوى الخاص الفندقى 155 درجة، على أن يكون الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوى بمدارس التعليم الفني بنوعيتها طبقا للجدول المرفق.