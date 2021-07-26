تعليم الغربية: غرفة العمليات لم ترصد شكاوى من اللغة الإنجليزية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية، اليوم عن اتخاذ إجراءات عاجلة بتشكيل لجان دورية بالتنسيق مع مسئولي قطاعي الامتحانات بغرب المنصورة والإسكندرية لمواجهه الغش وتسريب امتحان أسئلة مادة اللغة الإنجليزية على مستوى كافة لجان الامتحانات المنتشرة على مستوى الإدارات التعليمية بقرى ومراكز المحافظة.

تعليم الغربية: لجان دورية بالتنسيق مع مسئولي قطاعي الامتحانات بغرب المنصورة والإسكندرية لمواجهه الغش

صرح بذلك ناصر حسن وكيل التربية والتعليم بالغربية لافتا إلى أنه يتابع اولا بأول آداء غرفة العمليات والطوارىء بديوان المديرية لمواجهة وقائع تسريب الامتحانات وردع المخالفين لقواعد سير الامتحانات ونظمها حسب تعليمات الوزارة .

وكشف وكيل التربية والتعليم أن غرفة العمليات والطوارىء بديوان المديرية لم ترصد خلال النصف ساعة الأولي من امتحان اللغة الإنجليزية أي شكاوى من جهة الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم .

غرفة عمليات التعليم: لا شكاوى من لجان امتحانات الثانوية العامة

وتابع وكيل التعليم أن اللجان تستقبل يوميا نحو 31571 طالب على مستوى 128 لجنة بجميع الإدارات التعليمية العشر، كما شدد وكيل التربية التعليم بالغربية علي ضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، وعدم السماح بدخول أو استخدام المحمول داخل اللجان سواء من الطلبة او الملاحظين، والتصدي بكل حزم لمحاولات الغش.

ووجه إلى مراعاة كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا، ومراعاة الحفاظ على المسافات الآمنة عند تسليم واستلام الملاحظين لأوراق الامتحان من وإلى الطلاب.

كما أشار إلى صرف المطهرات وأدوات التعقيم كاملة لجميع اللجان، حفاظاً على سلامة الطلاب والعاملين داخل لجان سير الامتحان، مشيرا إلي قياس درجات الحرارة للطلاب باستخدام كواشف الحرارة التي وفرتها الوزارة، وضبط أي محمول باستخدام العصا الالكترونية المتوفرة باللجان.