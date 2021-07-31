تعليم الغربية: امتحانات الأدبي للثانوية العامة تمت «بدون مشاكل»

أعلن ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إن امتحانات شعبة الأدبي للثانوية العامة، انتهت بنجاح الخميس الماضي، دون حدوث ما يعكر صفو الامتحانات، وأن اليوم والاثنين المقبل يؤدي طلاب شعبة العلمي علوم والرياضيات امتحانات باقي المواد، حيث تعمل المديرية على إنهاء امتحانات الشهادة الثانوية العامة بالغربية دون حدوث ما يعكر صفوها.

وقال «حسن» إن امتحانات الشهادة الثانوية العامة بدأت في 10 يوليو الجاري لطلاب الشعبتين الأدبي والعلمي بواقع 10631 طالبا وطالبة يؤدون الامتحانات داخل 127 لجنة موزعة على مدن وقرى ومراكز الغربية في الإدارات التعليمية.

وبين أن لجان الثانوية العامة بالغربية استقبلت اليوم طلاب شعبة العلمي علوم والرياضيات لأداء امتحان مادتي الاحياء لعلمي علوم، والاستاتيكا لعلمي رياضيات، وذلك وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة حول اللجان لتأمين دخول وخروج الطلاب، وعدم حدوث ما يعكر صفو بدأ الامتحانات.

وأشار إلى أن عملية دخول الطلاب للجان اليوم تمت بسلام، ولم تتلقى غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بالغربية أي شكاوى بتأخر طلاب أو حدوث ما يعكر صفو الامتحانات، وأنه يتابع من خلال غرفة العمليات وصول الأسئلة لجميع اللجان الموزعة على الإدارات التعليمية العشر في الوقت المحدد، ويتم التعامل مع أي شكوى تصل إلى غرفة العمليات بشكل سريع للعمل على حلها وتذليل أية عقبات تواجه الطلاب خلال آدائهم الامتحانات حرصا على مستقبلهم.

وأضاف أن تطبيق الإجراءات الاحترازية أصبح أمر ضروري لمواجهة فيروس كورونا في كل أمور حياتنا، وبالنسبة للطلاب هناك تعليمات مشددة بتطبيق الإجراءات الاحترازية بداية من خضوع الطلاب لجهاز كشف الحرارة وتعقيم الأيدي وعدم السماح بدخول الطلاب دون ارتداء الكمامة، وتعقيم اللجان قبل وبعد الامتحانات.