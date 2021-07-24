«تعليم الغربية»: لجان دورية لمتابعة أداء الطلاب لامتحان الفيزياء

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية، اليوم السبت، استمرار لجان التفتيش الدورية لقطاع امتحانات غرب المنصورة والإسكندرية؛ لمتابعة أداء الطلاب والطالبات «شعبة علمي» امتحان مادة الفيزياء على مستوى لجان امتحانات الثانوية العامة؛ لمواجهة أي ظاهرة لوقائع تسريب الامتحانات وردع المخالفين.

ويتابع ناصر حسن وكيل التربية والتعليم بالغربية، تفعيل دور غرفة العمليات والطوارئ بديوان المديرية بطنطا والمخصصة؛ لتلقي أي شكاوي من جانب الطلاب والطالبات المحتملة وأولياء أمورهم حيال سير الامتحانات خلال الأيام الجارية؛ تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية احقاقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع.

كما أكد وكيل التعليم بالغربية، أن لجان الثانوية تستقبل يوميا ما يقرب من 31571 طالبًا على مستوى 128 لجنة بجميع الإدارات التعليمية العشر.

وشدد على ضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، وعدم السماح بدخول أو استخدام المحمول داخل اللجان سواء من الطلبة او الملاحظين، والتصدي بكل حزم لمحاولات الغش. وأشار وكيل الوزارة على ضرورة مراعاة كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا، ومراعاة الحفاظ على المسافات الآمنة عند تسليم واستلام الملاحظين لأوراق الامتحان من وإلى الطلاب.

صرف المطهرات وأدوات التعقيم كاملة لجميع اللجان

وأشار «حسن» إلى أنه تم صرف المطهرات وأدوات التعقيم كاملة لجميع اللجان، حفاظاً على سلامة الطلاب والعاملين داخل لجان سير الامتحان، مشيرا إلى قياس درجات الحرارة للطلاب باستخدام كواشف الحرارة التي وفرتها الوزارة، وضبط أي محمول باستخدام العصا الالكترونية المتوفرة باللجان.

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة توفير المناخ المناسب والهدوء؛ كي يتمكن أبناؤنا الطلاب من أداء الامتحان بشكل سليم، مطالبًا بسرعة التواصل مع غرفة العمليات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة بالإدارات والمديرية بصفة مستمرة لمتابعة سير الامتحان والابلاغ الفوري عند وجود أي مشكلة.

تجهيز 24 استراحة للمعلمين بطاقة 826 سريرًا

وكشف «حسن» أنه تم تجهيز 24 استراحة للمعلمين بطاقة 826 سريرًا، بها كافة وسائل المعيشة داخل جميع الاستراحات الموزعة بجميع الإدارات.