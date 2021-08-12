بصورة البطاقة.. كيف تحصل على قرض 3 ملايين جنيه من البنك الأهلي المصري؟

في كثير من الأحيان يضطر بعض الأشخاص إلى اقتراض مبالغ مالية كبيرة لتلبية احتياجاتهم الأساسية من متطلبات الحياة، أو لشراء شيء مهم وضروري، ويتيح البنك الأهلي المصري فرصة الحصول على قرض شخصي بقيمة تصل إلى 3 ملايين جنيه بضمان تحويل المرتب، وبدون ضامن، وبصورة البطاقة الشخصية فقط.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، تفاصيل الحصول على قرض تصل قيمته لـ3 ملايين جنيه من البنك الأهلي المصري، وشروط ومستندات الحصول عليه، وفق خدمة عملاء البنك، كالتالي:

مميزات قرض الـ3 ملايين جنيه من البنك الأهلي المصري

- يقدم البنك للعملاء فرصة الحصول على قرض شخصي بقيمة مالية تصل لـ2.5 مليون جنيه، وذلك إذا كان الضمان تحويل المرتب فقط.

- يقدم البنك للعملاء فرصة الحصول على قرض شخصي بقيمة مالية تصل لـ3 ملايين جنيه، إذا كان الضمان تحويل مكافأة نهاية الخدمة.

- يمنح البنك عملاءه أطول فترة سداد لقيمة القرض، والتي تصل إلى 12 عامًا.

- يمنح البنك أيضًا لطالب القرض تأمينًا على الحياة والعجز الكلي مجانًا.

- يُعفى العميل من مصاريف فتح الحساب عند الاقتراض.

- يمنح البنك العميل فرصة الحصول على القرض بدون ضامن له، مع الاكتفاء بصورة بطاقته الشخصية فقط.

- يعفي البنك المتقدم لطلب الحصول على القرض من مصاريف الاستعلام الائتماني.

شروط الحصول على قرض الـ3 ملايين جنيه من البنك الأهلي المصري

- يقوم العميل الراغب في الحصول على قرض الـ3 ملايين جنيه من البنك الأهلي المصري بتقديم خطاب معتمد من جهة العمل، موضح به تاريخ التعيين وقيمة الدخل الشهري الخاص بطالب القرض.

- يقدم الراغب في الحصول على القرض تعهدًا من جهة العمل بتحويل الراتب أو القسط الخاص بالقرض للبنك، حتى يتم الانتهاء من سداد قيمة القرض.

- تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي السارية لفرع البنك عند تقديم طلب الاقتراض.

- يُشترط ألا تقل سن الراغب في الحصول على القرض عن 21 عامًا.

- سن الراغب في الحصول على القرض لا تزيد على 60 عامًا عند انتهاء مدة سداد القرض.