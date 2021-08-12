ضبط 3 تشكيلات عصابية تخصصت في سرقة المساكن والدراجات النارية بالقاهرة والجيزة

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة بوزارة الداخلية، أنّ 3 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، كوّنوا تشكيلًا عصابيًا تخصص في ارتكاب وقائع سرقات المساكن بأسلوب كسر الباب، مُتخذين من دائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وبتقنين الإجراءات جرى استهدافهم وضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 8 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأرشدوا عن المسروقات.

كما أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة أنّ عنصرًا إجراميًا تخصص في ارتكاب وقائع السرقات من داخل المساكن بأسلوب التسلق، وأنّه وراء ارتكاب العديد من تلك الحوادث.

وبتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها بمسكنه، وباستدعاء المجني عليهم اتهموه بالسرقة.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أنّ شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، كوّنا تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه في ارتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بأسلوب توصيل الأسلاك، متخذين من دائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبحوزة أحدهما آلة حادة (مشرط)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 6 وقائع بدائرة القسم، وأرشدا عن المسروقات، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.