اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 50 شخصا لم يسددوا غرامة الكمامة.. وضبط 1510 شيش خلال 24 ساعة

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن ضبط 9236 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ9186 منهم، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 50 شخصًا لم يسددوا الغرامة المقررة.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

وأسفرت الجهود أيضًا عن تحرير 789 مخالفة للمحال التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 243 قضية في مجال منع تداول الشيشة، بإجمالي مضبوطات 1510 شيش.

واُتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة، وجارٍ استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.