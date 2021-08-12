عميد «علوم عين شمس» يكشف حقيقة فصل 1300 طالب بسبب «الساعات المعتمدة»

كشف الدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم جامعة عين شمس، حقيقة ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بشأن تعرض 1300 طالب في الفرق النهائية، للفصل بسبب تعديل اللوائح.

وقال العميد في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «الكلية تعمل بنظام الساعات المعتمدة منذ خمس سنوات ماضية، ولم يتم تغيير أي شئ في اللائحة منذ اعتمادها بقرار وزاري، موضحًا أن إدارة الجامعة أنشأت نظاما موحدا للكنترولات بالجامعة كلها وليس هناك تغيير في أي لائحة.

قواعد الرأفة لدرجات الامتحانات لا تطبق على نظام الساعات المعتمدة

وأوضح «رجاء» أن هناك فهمًا خاطئًا لدى الطلاب حتى الآن بشأن الساعات المعتمدة، معتقدين أن هناك درجات رأفة بالنظام، لافتا إلى أنه لا يوجد بنظام الدراسة بالساعات المعتمدة قواعد العمل بدرجات الرأفة.

وأضاف العميد أنه طبقًا لصحيح لائحة كلية العلوم المادة 13 الفقرة 6 عام 2016، عند احتساب المعدل التراكمي للطالب الراسب يتم زيادة عدد الساعات التي دخل لدراستها مرة أخرى، موضحًا أنه يتم احتساب الدرجة وفقًا لأقصى تقدير.

فصل استثنائي للطلاب المعرضين للفصل

وبشأن فصل عدد من الطلاب بالكلية، أوضح أن قواعد الفصل في الساعات المعتمدة تنص على أنه إذا لم يتجاوز الطالب أكثر من gpa2 من الدرجات المقررة له وعدد الساعات، على مدار 6 فصول دراسية متصلة وبما يعادل 3 سنوات ونصف، يتم فصله من الكلية.

ونفى عميد علوم عين شمس ما تردد على وسائل التواصل الاجتماعي فيس بوك بأن 1300 طالب معرضين للفصل، مضيفًا أنه تم منح فصل دراسي استثنائي؛ لتحسين المستوى الأكاديمي الخاص بهم: «الطالب على مدار7 فصول دراسية لم يستطع رفع الـ gpa عن درجتين، وبالتالي وفقا للائحة يتم فصله ولكن الجامعة راعت ظروف كورونا و قررت حل هذه المشكلة ومد تيرم آخر للطلاب لمساعدتهم».

وتداول مجموعة من الطلاب عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بعض المنشورات تفيد بـ«الكلية كانت بتطبق اللوايح غلط بقالهم خمس سنين بيطبقوها غلط وبيحسبو الـgpa التوتال للناس غلط.. فالأول كان لينا 12 ساعة سمر ناخد تقديرهم زي الترم عادي و1300 طالب من اللي اتخرجو ب gpa أعلى من 2 بشوية بسيطة اتأثرو بالقرار دا ونقص عن الـ2، وبالتالي كدا هيتم فصلهم كلهم من الكلية.. فتخيل تبقا رايح تستلم شهادة تخرجك تلاقي نفسك مفصول من الكلية وبقالك أربع سنين بتدرس علي مفيش».