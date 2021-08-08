تعيينات جامعة عين شمس.. موسى رئيس «جراحة العين» ورشا «وكيل حاسبات»

أصدر الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، اليوم، حركة تعيينات في كليات الجامعة، حيث قرر تعيين الدكتور عمرو صالح جلال موسى، رئيسا لمجلس قسم طب وجراحة العين بكلية الطب، اعتبارا من 1/8/2021 ولمدة 3 سنوات، وتعيين الدكتور أيمن عبدالرازق أبوالنور، رئيسا لمجلس قسم أمراض النساء والتوليد بكلية الطب، اعتبارا من 1/8/2021 وحتى 30/9/2022 تاريخ بلوغه السن القانونية، وتعيين الدكتورة منار مصطفى عادل مأمون، رئيسا لمجلس قسم طب وصحة المسنين بكلية الطب، اعتبارا من 1/8/2021 ولمدة 3 سنوات.

وتضمّن القرار أيضا، تعيين الدكتورة مها محمد سيد حسن، رئيسا لمجلس قسم طب المخ والأعصاب والطب النفسي بكلية الطب، اعتبارا من 1/8/2021 وحتى 5/10/2022 تاريخ بلوغها السن القانونية، وتعيين الدكتورة نهال محمد بهجت جميل، رئيسا لمجلس قسم الفسيولوجي بكلية الطب اعتبارا من 1/8/2021 ولمدة 3 سنوات، وتعيين الدكتورة مها مرزوق مصطفى أبوحمزة، رئيسا لمجلس قسم طب الطفيليات بكلية الطب اعتبارا 8/8/2021/ وحتى 31/12/2023 تاريخ بلوغها السن القانونية.

كما أصدر المتيني، قرارا بتعيين الدكتورة نفرت فريد محمد عبدالحميد عبدالسلام، رئيسا لمجلس قسم الهستولوجي بكليه الطب اعتبارا من 1/8/2021 وحتى 1/1/2022 تاريخ بلوغها السن القانونية، وتعيين الدكتورة مي أحمد أمين حمزة، رئيسا لمجلس قسم الفارماكولوجي بكلية الطب اعتبارا من 1/8/2021 ولمدة 3 سنوات، وتعيين الدكتور خالد عبدالفتاح حسن طعيمة، رئيسا لمجلس قسم جراحة المسالك البولية بكلية الطب اعتبارا من 1/8/2021 وحتى 2/1/2022 تاريخ بلوغه السن القانونية.

وجاء في القرار، تعيين الدكتور حاتم عبدالقادر مرسي سعفان، رئيسا لمجلس قسم جراحة الأطفال بكليه الطب، اعتبارا من 1/8/2021 ولمدة 3 سنوات، وتعيين الدكتور خالد علي جودة سالم، رئيسا لمجلس قسم الجراحه العامة بكلية الطب، اعتبارا من 1/8/2021 حتى 17/3/2022 تاريخ بلوغه السن القانونية، وتعيين الدكتورة حنان محمد أحمد صالح، رئيسا لمجلس قسم الأمراض الجلدية والتناسلية بكلية الطب اعتبارا من 1/8/2021 حتى 22/11/2023 تاريخ بلوغها السن القانونية، وتعيين الدكتور هشام عبدالسلام محمد سمري، رئيسا لمجلس قسم جراحة المخ والأعصاب بكلية الطب اعتبارا من 1/8/2021 وحتى 25/8/2022 تاريخ بلوغه السن القانونية.

وتضمّن القرار أيضا تعيين الدكتورة فاتن وجدي راغب فهمي، رئيسا لمجلس قسم الباثولوجي بكلية الطب، اعتبارا من 1/8/2021 وحتى 31/12/2021 تاريخ بلوغها السن القانونية، وتعيين الدكتورة سحر محمد سالم الفقي، رئيسا لمجلس قسم الأشعة التشخيصية بكلية الطب اعتبارا من 1/8/2021 وحتى 6/3/2023 تاريخ بلوغها السن القانونية، وتعيين الدكتورة منى أحمد حسن وهبة، رئيسا لمجلس قسم الباثولوجيا اللإكلينيكية بكلية الطب اعتبارا من 1/8/2021 وحتى 29/12/2021 تاريخ بلوغها السن القانونية.

رشا محمد إسماعيل محمد وكيلا لـ«حاسبات عين شمس»

وأصدر الدكتور محمود المتيني، قرارا بتعيين الأستاذة الدكتورة رشا محمد إسماعيل محمد، الأستاذ بقسم نظم المعلومات بكلية الحاسبات والمعلومات، وكيلا للكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، اعتبارا من 2021/8/1 ولمدة 3 سنوات.

قرارات جديدة بـ«حقوق عين شمس»

كما أصدر رئيس جامعة عين شمس، قرارا بتكليف الدكتور حسام عبدالعال عبدالعال شعبان، الأستاذ المساعد بكلية الحقوق بأعمال رئيس مجلس قسم الاقتصاد السياسي بالكلية، اعتبارا من 2021/8/1 ولمدة عام.