فتاة تنتحر بإلقاء نفسها من أعلى كوبري القصاصين بالإسماعيلية

تخلصت فتاة من حياتها بالقفز من أعلى كوبري مركز ومدينة القصاصين، صباح اليوم الخميس، وقال شهود عيان إنهم شاهدوا فتاة يتجاوز عمرها 20 عاما، تلقي بنفسها من أعلي الكوبري في مياه الترعة، ما دعا أحد الشباب إلى القفز وراءها في محاولة لإنقاذها إلا أنه لم يتمكن من ذلك.

تلقي اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية، اخطارا يفيد بمصرع فتاة بمدينة القصاصين منتحرة في مياه الترعة بالقصاصين، ودفع العميد خالد كامل مدير إدارة الحماية المدنية برجال الإنقاذ النهري للبحث عن الفتاة في مياه الترعة .

وانتقل علي الفور المقدم سيد عبد العال رئيس وحدة مباحث القصاصين ومعاونه الرائد محمد سالم، لمكان الواقعة لفحص البلاغ، فيما استمع ضباط الشرطة إلى أقوال شاب قفز وراءها محاولا إنقاذها إلا انه لم يتمكن من ذلك.