ضبط 5 تجار «هيروين وأسلحة» بجوار دار أيتام فى أكتوبر

تمكن قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، من إلقاء القبض على 5 عناصر جنائية خطرة بتهمة الاتجار في المواد المخدرة وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بعد رصد أجهزة الأمن اتجار بعض العناصر الإجرامية في المواد المخدرة مُتخذين من محيط دور رعاية الأيتام بدائرة قسمى شرطة «أول وثان أكتوبر» مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

هيروين وحشيش وأقراص مخدرة

وأفادت التحريات بأنه عقب تقنين الإجراءات تم توجيه عدة حملات أمنية مُكبرة لإستهداف تلك العناصر، حيث أسفرت جهود تلك الحملات عن ضبط 5 متهمين لهم معلومات جنائية وبحوزتهم بندقية خرطوش و3 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – وكمية من مخدرى «الحشيش والهيروين» وعدد من الأقراص المخدرة، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والأسلحة النارية والذخائر لحماية نشاطهم الاجرامى.

حيازة أسلحة نارية

واقتادت أجهزة الأمن المتهمين إلى جهة أمنية حيث تم استجوابهم وبمواجهتهم اعترفوا بالاتجار في المواد المخدرة بجميع أنواعها وأنهم يقومون ببيع الهيروين والحشيش والأقراص المخدرة على الزبائن منذ عدة أشهر، وأنهم كانوا يراقبون الدوريات الأمنية حال مرورها من محيط المكان للاختفاء ومعاودة الظهور بعدها لممارسة نشاطهم في تجارة المخدرات.

وواجهت أجهزة الأمن تجار المخدرات بالمضبوطات فاعترفوا بحيازتها وخاصة الأسلحة النارية بغرض الدفاع عن النفس في حالة دخولهم في مشاجرات مع أحد من الزبائن أو تجار مخدرات آخرين، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل المتهمين إلى النيابة العامة التي قررت إرسال الأسلحة إلى مصلحة الأدلة الجنائية لفحصها وبيان حالتها الفنية.

وقررت النيابة حبس المتهمين بتهمة الاتجار في الهيروين والحشيش والأقراص المخدرة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات واستدعت النيابة محرر الضبط القضائي لسماع أقواله وهو الضابط مجري التحريات في الواقعة.