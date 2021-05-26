ضبط 4 تجار مخدرات بحوزتهم هيروين وحشيش في القليوبية

ألقت مديرية أمن القليوبية القبض على 4 تجار مخدرات بحوزتهم أسلحة نارية وهيروين وحشيش بقصد الاتجار في قليوب وطوخ، وأحيل جميع المتهمين للنيابة فتولت التحقيق وأمرت بحبس المتهمين وتحريز المضبوطات.

تلقى اللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء حاتم الحداد مدير إدارة البحث الجنائي يفيد قيام حملة أمنية لضبط تجار المخدرات أسفرت الحملة عن ضبط 4 تجار مخدرات.

ففي قليوب تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط عاطلين لهما جنائية بالاتجار في المواد المخدرة متخذان من دائرة قسم شرطة قليوب مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامي وبحوزتهما بندقية وفرد خرطوش، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، وكمية من مخدر الحشيش وكمية من مخدر الهيروين.

وفي طوخ تمكن المقدم محمود إسماعيل، رئيس مباحث المركز، من ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية بالاتجار في المواد المخدرة اثناء استقلالهما سيارة ملاكي ملك وقيادة أحدهما بدائرة المركز وبحوزتهما بندقية خرطوش، وعدد من الطلقات وكمية من مخدر الشادو ومبلغ مالي وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري لحماية نشاطهما الإجرامي والمبلغ المالي من متحصلات البيع وتولت النيابة التحقيق.

في وقت سابق ضبطت مباحث مركز شرطة طوخ 4 تجار مخدرات بحوزتهم كميات من المواد والأقراص المخدرة وضبط عنصر إجرامي بحوزته سلاحا أبيضا خلال حملة أمنية، وتم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء فخرالدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء حاتم الحداد مدير مباحث المديرية يفيد قيام حملة أمنية قادها المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، أسفرت عن ضبط 4 تجار مخدرات بحوزتهم كميات من المواد والأقراص المخدرة.

كما تم ضبط عنصر إجرامي شديد الخطورة بحوزته سلاح أبيض وتمكنت الحملة من تنفيذ 2126 حكما قضائيا متنوعا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.