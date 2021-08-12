تفاصيل أول تجربة للقاح أمريكي صيني لمواجهة «دلتا كورونا»

نقلت صحيفة «ذا هندو» الهندية عن بيان طبي أصدرته شركة أدفاكسين بيوفارم سوزو، إن تجربة خلط لقاحين ضد فيروس كورونا المستجد ستختبر فاعلية الجمع بين لقاح يعمل عن طريق فيروس معطل، أنتجته شركة سينوفاك الصينية، مع لقاح قائم على الحمض النووي طورته شركة الأدوية الأمريكية إنوفيو، وتعد شركة أدفاكسين بيوفارم سوزو الصينية هي الشريك الصيني لشركة إنوفيو الأمريكية في الصين، كما نقلت الصحيفة عن وانج بين، رئيس شركة أدفاكسين، إن التجارب ما قبل السريرية وجدت أن هناك طريقتي خلط مختلفتين للقاحات ينتجان استجابة مناعية أقوى وأكثر توازنا.

لقاحات فيروس كورونا

وتابعت الصحيفة أن هناك عدة أنواع من لقاحات فيروس كورونا، بما في ذلك تلك التي تستخدم فيروسًا معطلاً أو ضعيفًا لتوليد استجابة مناعية، بالإضافة إلى المزيد من التطعيمات المتطورة القائمة على الحمض النووي الريبي أو التي تستخدم إصدارات مُهندَسة من الشفرة الجينية لفيروس كورونا لإنشاء بروتين، التي تحفز بأمان استجابة مناعية.

وأضافت أن خمسة من أصل سبعة لقاحات تمت الموافقة عليها في الصين، هي لقاحات تستخدم فيروسات معطلة فاعليتها المعروفة أقل من اللقاحات التي تستخدم تكنولوجيا RNA مثل لقاحات فايزر بيونتيك أو موديرنا، والتي حققت معدلات نجاح قبل ظهورمتغير دلتا أعلى من 90%.

فاعلية اللقاحات المنتجة محليا

وكانت الهيئة المنظمة للأدوية في الصين، قد وافقت على أول تجربة للقاحات مختلطة ضد فيروس كورونا المستجد في البلاد، وذلك حسبما قالت شركة مشاركة في الدراسة حول اللقاح المختلط، حيث يثير الانتشار السريع للمتغير دلتا، القلق بشأن فاعلية اللقاحات المنتجة محليًا، وعلى المستوى الدولي، قالت منظمة الصحة العالمية إنه لا يوجد حتى الآن ما يكفي من البيانات لتوضيح ما إذا كان استخدام لقاحين مختلفين معًا آمنًا أو يمكن أن يعزز المناعة.